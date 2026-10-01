Estrella de Portugal con la intención de regresar al Barcelona

Joao Félix está viviendo un inesperado resurgimiento en su carrera después de varios años marcados por la irregularidad, cesiones y cambios de equipo. El delantero apunta a regresar al fútbol europeo y el Barcelona destaca entre sus principales opciones.

El portugués encontró en el fútbol de Arabia Saudí el escenario para recuperar protagonismo y, a sus 27 años, se ha convertido en una de las principales figuras de la selección portuguesa. Su buen momento también ha provocado una revalorización de su figura, justo cuando se acerca el final de su contrato con el Al Nassr, previsto para el próximo 30 de junio.

El atacante tiene decidido que su siguiente paso será regresar al fútbol europeo y su objetivo sería encontrar un club que dispute la Champions League, con la intención de recuperar la estabilidad que no logró durante sus últimas etapas en Europa. Entre sus deseos aparece el regreso al Barcelona, esta vez como agente libre. Según la información publicada por Sport, su representante, Jorge Mendes, ya habría trasladado esta posibilidad al conjunto azulgrana de cara al próximo verano, aunque la zona ofensiva del equipo se encuentra actualmente bien cubierta.

Joao Félix con la mirada puesto en Barcelona

La primera etapa de Joao Félix en el Barcelona se produjo durante la temporada 2023-24, cuando llegó cedido por el Atlético de Madrid. El portugués nunca consiguió consolidarse como titular indiscutible y su rendimiento irregular terminó pesando a la hora de que el club catalán descartara ejecutar la opción de compra. Durante su estancia disputó 44 partidos, en los que consiguió marcar 10 goles y repartir seis asistencias. Además, su llegada estuvo respaldada especialmente por Joan Laporta, mientras que Xavi Hernández no terminó de confiar plenamente en el futbolista.

Después de su paso por Barcelona, Joao Félix recaló en el Chelsea, donde tampoco logró encontrar la continuidad que buscaba. En 2025 decidió cambiar de escenario y aceptar el desafío de jugar en Arabia Saudí junto a Cristiano Ronaldo, una decisión que terminó convirtiéndose en un punto de inflexión. En el Al Nassr ha recuperado protagonismo y confianza, hasta convertirse en uno de los nombres destacados de la competición saudí. Ahora, con su contrato acercándose a su final, el portugués vuelve a mirar hacia Europa y el Barcelona aparece entre sus posibles destinos.