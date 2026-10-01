Raúl Asencio pasa por el quirófano: el Real Madrid confirma estado de salud del jugador

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, fue operado este jueves con éxito de una fractura por estrés en la tibia derecha. El defensor representará una baja sensible para los merengues, quien no será de la partida en lo que resta de 2026.

El procedimiento estuvo a cargo del doctor Manuel Leyes y fue supervisado por los servicios médicos del conjunto blanco, que confirmó que el futbolista comenzará en los próximos días su proceso de recuperación. Por ahora, el club no ha establecido un plazo concreto para su regreso a los terrenos de juego.

Nuestro jugador Raúl Asencio ha sido intervenido hoy con éxito por el doctor Manuel Leyes de una fractura por estrés en la tibia derecha. La operación ha sido supervisada por los Servicios Médicos del Real Madrid. Asencio comenzará en los próximos días su proceso de recuperación", mencionó el Real Madrid en un comunicado.

La lesión representa un nuevo contratiempo para el defensor español, quien era uno de los pocos jugadores disponibles para José Mourinho durante el parón internacional debido a las numerosas bajas de la plantilla. Asencio todavía no ha podido disputar ningún partido oficial con el Real Madrid en la presente temporada, por lo que su recuperación será clave para determinar cuándo podrá volver a competir.

Entre lesiones y polémicas en 2026 para Raúl Asencio

El zaguero ya había atravesado un periodo alejado de las canchas después de sufrir el pasado 30 de julio una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha. Aquella dolencia lo mantuvo fuera de las convocatorias hasta el 12 de septiembre, cuando volvió a ser incluido para el encuentro ante el Rayo Vallecano. Desde entonces, estuvo en el banquillo en los tres últimos compromisos del equipo, aunque sin llegar a sumar minutos.

Su regreso a los entrenamientos, el 10 de septiembre, se produjo además en un contexto marcado por diferentes acontecimientos fuera del terreno de juego. Una semana antes había sido absuelto del delito de revelación de secretos en un proceso relacionado con la grabación y difusión de un vídeo sexual en 2023. Asimismo, el 2 de septiembre se conoció una sentencia por conducir ebrio en Gran Canaria, un hecho que el propio futbolista reconoció y por el que fue condenado a una multa de 14.400 euros y a ocho meses de retirada del carné de conducir