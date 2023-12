LaLiga: Este importante mediocampista regresa a la convocatoria del Real Madrid

La presente temporada ha sido un verdadero reto, para Carlo Ancelotti, debido a que el Real Madrid ha tenido jugadores importantes en el planteamiento del italiano lesionados en buena parte de lo que va de año, sin embargo, este sábado los seguidores merengues recibieron una buen noticia.

Aunque la falta de hombres de peso en la alineación no se ve reflejada en los resultados porque los blancos van segundos en LaLiga con 39 unidades y además, clasificaron a los Octavos de final de la UEFA Champions League con puntaje perfecto, siempre es vital contar con todos los nombres de la plantilla.

Este domingo, el Madrid se enfrenta al Villarreal, fecha en la cual tienen la misión de recuperar la punta de la tabla en el torneo y la buena noticia, para Ancelotti es que ya puede contar con el francés Aurélien Tchouaméni, después de estar casi dos meses fuera de acción.

El regreso de este mediocampista no es lo único alentador, para el Real, pues las otras figuras de esta oncena: Eduardo Camavinga y Vinicius Jr. ya se encuentran entrenando de cara a su regreso, no obstante, no fueron convocados a este encuentro y Carletto dijo que ellos deben esperar hasta el 2024.