Xavi Hernández: No hace falta gritar ni ser un sargento. Es un tema de orden.

Xavi Hernández debutará este sábado en el banquillo del Camp Nou. El menudo centrocampista hace su retorno a casa después de seis años fuera. No se siente nervioso ni presionado. Se le ve tranquilo y sus primeras palabras en rueda de prensa así lo demuestran: "Estoy menos nervioso que cuando era futbolista", dice en la previa al partido contra el Espanyol, en el derbi catalán, de este fin de semana.

Para el nuevo entrenador del Barcelona hay una clara distinción sobre lo que es complicado en el fútbol, Xavi piensa que estar en la línea técnica es cuestión de saber trasladar tus pensamientos a los jugadores: "Eso es lo difícil, hacer cosas en el campo. Ahora tengo que transmitir la idea. Estoy confiado. Las sensaciones son muy buenas”, subrayó el nuevo entrenador azulgrana.

Su presentación como entrenador fue el pasado 9 de noviembre. Aquel día, informó Sport que Xavi solo pudo contar con seis jugadores del primer equipo. ¿El resto de la plantilla? Pues dividida: Había 11 lesionados, más otros nueve que estaban con sus selecciones.

“No sé cuánto tiempo necesito para implementar la idea, pero esta semana hemos sido muy pesados con charlas individuales y colectivas. Hablamos de la defensa, del ataque y de la estrategia...”, comentó Xavi en la rueda de prensa. Este jueves fue el primer día en el que el preparador de Terrassa contó con todos los jugadores disponibles al terminar el parón de selecciones.

"Ahora me toca decidir a mí. Creo que nos irá bien. Daré todo para que así vaya. Me dejaré la vida para que esto funcione. Tenemos que dar el 100%. Nos debemos a mucha gente y no podemos fallar. Por lo menos en los valores. Luego ya se depende de muchas cosas. En tema valores, no se puede fallar. El público debe estar orgulloso del equipo incluso cuando no ganemos". Y añade "Les hemos dado un poco la brasa estos días, pero es necesario para competir mañana. Espero que se puedan ver cosas en el juego del equipo, en el tema táctico y en el psicológico”, dijo.

“Pero”, añadió, “espero que se pueda conseguir el resultado. Estamos aquí para eso. Tenemos urgencias en la clasificación y no se puede fallar", finiquito Xavi.

Xavi desde su mensaje va en contracorriente a lo que exponía Ronald Koeman sobre que la plantilla estaba limitada y en el Barça era lo había. Un mensaje que secundó Piqué tras la derrota en el Clásico "es lo que hay". Xavi se muestra en el otro lado del charco y opina distinto: "No sé si se ha infravalorado a esta plantilla. No he estado. Me gusta lo que veo, la intensidad, predisposición tremenda y actitud. A mí me ha sorprendido el talento que hay. Haces cualquier tarea de salida balón, presión alta, buscar líneas de pase y el talento se nota", finalizó.

Mientras, remarca que las normas y la disciplina son las claves para conseguir el éxito en el club: “No hace falta gritar ni ser un sargento. Es un tema de orden. Por lo que he visto estos días somos una familia. Y de eso se trata”.

Sobre el Espanyol.

"Es muy buen equipo, solidario, que puede presionar o esperar atrás. Tienen salida rápida, poderío ofensivo... Es un Espanyol muy rico en muchas cosas. Han tenido tiempo para preparar este partido. Será complicado", comentó el técnico culé. Xavi se estrenará en el derbi ante el Espanyol este sábado 20 de noviembre. No es un partido menor para los que se criaron en la cantera azulgrana.

Entre ambos conjuntos se han enfrentado un total de 36 partidos: 25 triunfos para el Barcelona, nueve empates y dos derrotas.