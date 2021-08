Ancelotti pide más compromiso defensivo para no regalar puntos

Fútbol Español

(EFE).- Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, afirmó que su equipo debe trabajar el compromiso defensivo, que no es una cuestión de calidad, sino de sacrificio, para no regalar puntos tal y como hizo en el partido empatado a tres ante el Levante en Valencia.



“Ha sido un partido loco que controlamos bien en la primera parte y en el que estuvimos flojos en la segunda, algo que no es habitual”, prosiguió el técnico italiano.



En declaraciones a Movistar, insistió en la necesidad de mejorar en defensa y en lo difícil que es explicar lo ocurrido en un segundo tiempo en el que el rival puso mucho coraje.



“Nos vamos con mal sabor tras la primera parte. El levante hizo lo que debía. No hay nada en contra, pero debemos estar más atentos en defensa porque somos un equipo con calidad”, continuó.



Respecto a los cambios señaló que la alineación es lo que se plantea al principio, pero con cinco sustituciones por encuentro hay que buscar frescura.



También indicó que vio “muy bien” a Vinicius, autor de dos de los tres goles de su equipo. “Trabaja bien, es joven y tenemos mucha confianza en él”, concluyó. EFE