Courtois: Ganamos los partidos importantes

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, sacó pecho de la victoria frente al Barcelona (2-1), y de la del martes en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool (3-1), asegurando que ganan “los partidos importantes” y que “el equipo sabe luchar”.



“El míster lo dice siempre que no solo juegan once. Demostramos que somos un equipo y que ganamos los partidos importantes. Hemos dado dos pasos grandes, pero queda la vuelta del Liverpool y luego el Getafe, que es igual de importante”, dijo en declaraciones a Real Madrid TV.



“Estamos muy contentos. El segundo tiempo se nos complicó mucho. A la contra no pudimos terminar el partido. Encima el tiempo otra vez no ayudó mucho, pero hemos aguantado y hemos sufrido. Nuestro equipo sabe luchar y es lo que hemos hecho hoy. Al final tuvimos suerte con el larguero, pero eso también cuenta”, añadió.



Una victoria que deja al Real Madrid líder provisional con 66 puntos, empatados, aunque con un partido más que el Atlético de Madrid que juega mañana domingo en casa del Betis: “Sabemos que la Liga hay que lucharla hasta el final. Todos nos podemos dejar puntos. Hay que disfrutar hoy, pero hay que seguir”, comentó.



Además, comentó la sequía de Leo Messi en los clásicos, ya que lleva siete sin marcar ni asistir: “Messi es un ‘crack’ y me puede meter gol. Si no marca nos marca, eso dice que estamos defendiendo bien. Hemos ganado los dos clásicos y eso es bueno para los madridistas”, dijo. EFE