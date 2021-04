Una exhibición de Gerard Moreno sitúa quinto al Villarreal

Fútbol Español

El Villarreal logró su tercera victoria seguida en LaLiga al golear al Granada (0-3) con una exhibición de Gerard Moreno, autor de los tres tantos, y se aupó a la quinta plaza de la clasificación tras firmar un gran partido en el Nuevo Los Cármenes.



El internacional español, con una actuación tan brillante como letal, fue el auténtico líder de un Villarreal autoritario y que fue muy superior a su rival, que cayó tras dos triunfos consecutivos como local víctima del talento y del acierto del delantero barcelonés, que marcó dos goles de penalti, el primero y el tercero, y el segundo en una sensacional acción individual.



Los cuartos de final de la Liga Europa que comenzarán el próximo jueves no condicionaron a ninguno de los dos entrenadores, el local Diego Martínez y el visitante Unai Emery, a la hora de confeccionar sus onces, ya que no se guardaron nada de inicio.



El Villarreal fue mejor en el primer tiempo y lo demostró desde el comienzo con una buena ocasión nada más arrancar el choque de Gerard Moreno, cuyo cabezazo no sorprendió al meta portugués Rui Silva.



Marcó el propio Gerard Moreno el 0-1 en el minuto 9 al convertir en gol un penalti por mano de Víctor Díaz, tras un cabezazo de Pau Torres, que señaló el árbitro después de revisarlo en el VAR a instancias.



Cuando los locales empezaban a reaccionar, apareció de nuevo Gerard Moreno, a los 19 minutos, para firmar el 0-2 con una sensacional acción individual que comenzó con un regate de tacón ante Germán Sánchez y siguió con un gran remate para superar por encima a Rui Silva, con Joaquín Marín 'Quini' empujando al fondo de la red un balón que ya entraba.



En el resto del primer tiempo tuvo más el balón el Granada, incapaz de crear ocasiones claras ante la meta de Sergio Asenjo, mientras que el Villarreal se mostró vertical y peligroso a la contra, sobre todo en una jugada en la que Rubén Peña pudo anotar el 0-3.



El segundo tiempo comenzó como el primero, con una clara ocasión de un omnipresente Gerard Moreno, que mandó un cabezazo al poste.



También perdonó el 0-3 Manu Trigueros, en un remate a bocajarro que sacó en última instancia Víctor Díaz, en pleno aluvión de juego de un Villarreal muy superior.



A la hora de partido sentenciaron el choque los visitantes al marcar de nuevo Gerard Moreno de penalti, pena máxima cometida por Rui Silva sobre Manu Trigueros en una acción iniciada por un gran pase al espacio, cómo no, del propio Gerard Moreno.



Con el choque sentenciado y ambos equipos pensando, ya sí, en sus compromisos europeos del jueves, Paco Alcácer y Mario Gaspar perdonaron buenas ocasiones para ampliar la renta de goles a favor de los suyos.



La ocasión de gol más clara del Granada llegó a 9 minutos del final, con un penalti cometido por el francés Etienne Capoue sobre Jorge Molina que el veterano delantero rojiblanco mandó fuera.



- Ficha técnica:



0 - Granada: Rui Silva; Quini, Germán (Vallejo, m.61), Domingos Duarte, Víctor Díaz (Machís, m.53); Gonalons (Jorge Molina, m.61), Yangel Herrera, Montoro (Adrián Marín, m.74); Kenedy, Antonio Puertas, Soldado (Fede Vico, m.74).



3 - Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Parejo (Coquelin, m.76), Rubén Peña (Chukwueze, m.63), Manu Trigueros (Alberto Moreno, m.84); Gerard Moreno (Paco Alcacer, m.63), Bacca (Moi Gómez, m.63).



Goles: 0-1, M.9: Gerard Moreno, de penalti. 0-2, M.19: Gerard Moreno. 0-3, M.60: Gerard Moreno, de penalti.



Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear). Mostró cartulina amarilla a los locales Soldado (m.39) y Quini (46+), y a los visitantes Parejo (m.22) y Mario Gaspar (m.43).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a puerta cerrada. EFE