Oblak: Hemos hecho mucho para ganar

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, advirtió este sábado, tras el 1-1 con el Getafe, que "no existen los pasos atrás" por la Liga, remarcó que su equipo ha "hecho mucho para ganar los tres puntos" en el Coliseum Alfonso Pérez y explicó que si el árbitro no pitó penalti de Moussa Dembélé a Maksimovic no lo es.



"Los pasos para atrás no existen. Hay que mirar de otro lado. Hemos ganado un punto, hemos hecho mucho para ganar los tres, pero al final el balón no ha entrado, no hemos marcado y nos vamos con un punto más. La Liga es larga, lo sabemos desde el inicio y vamos a ir partido a partido", explicó en declaraciones a 'Movistar'.



"Hemos hecho muchas cosas buenas. Es difícil jugar contra el Getafe, tiene una manera de jugar difícil, contra ellos nunca es fácil, siempre son partidos duros y hemos hecho mucho para ganar. Al final, si no ganas, no es suficiente", continuó el portero, que apuntó que el conjunto azulón juega un "fútbol duro, un poco distinto a lo mejor a otros" y es "un equipo bueno".



También fue preguntado por el posible penalti de Moussa Dembélé a Maksimovic. "Desde atrás no sé quién ha pegado al balón. Si el árbitro no ha pitado el penalti no es penalti. Son decisiones de ellos, no mías. Probablemente, el penalti no ha sido si no lo ha pitado", contestó.



Y fue interrogado por una situación con un recogepelotas durante el partido. "Son cosas que pasan dentro del campo. No vale la pena hablar de eso. Al final se da importancia a la persona que te llama desde atrás y eso no hace falta. Ya ahora que estoy hablando de él ha conseguido lo suyo", apuntó. EFE