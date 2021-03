Kroos, mejor jugador de febrero: "Prefiero premios con el equipo"

Fútbol Español

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, agradeció el galardón como 'Jugador Cinco Estrellas' de 'Mahou' del mes de febrero, y aseguró que prefiere conquistar esta temporada "premios con el equipo".



"El premio siempre está bien, pero como me conocéis sabéis que prefiero premios con el equipo. Para eso luchamos cada día, intentamos ganar algo como equipo, pero me gustan estos premios", aseguró al recoger el galardón que reconoce un mes en el que marcó al Valencia y fue referente del juego madridista.



Kroos puso sus cualidades al servicio del equipo con el objetivo de acabar la temporada conquistando títulos que están peleando. "Con mi estilo siempre intento ayudar al equipo. No soy un jugador individual porque sé que solo no voy a ganar nada. Voy a ayudar con la calidad que tengo para ganar partidos y títulos". EFE