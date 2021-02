Goleadora venezolana Jyoeldry Parra se consolida en España

Fútbol Español

Jueves 18| 10:11 pm







Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. La temporada 2020-2021 del fútbol femenino español ha permitido a las jugadoras criollas asentarse y tomarle el hilo al nivel que se práctica en ese país europeo, tal y es el caso de la delantera Jyoeldry Parra, quien ha facturado más de una decena de goles con su equipo el Olímpico de León, de tercera categoría.

En total son 11 tantos para la ariete de 25 años, con experiencia en el balompié de Colombia y Bolivia, además de Venezuela claro está y la Copa CONMEBOL Libertadores. El pasado fin de semana marcó uno de sus goles, que sirvió para darle la primera victoria en unas cuantas jornadas a las suyas, 2-0 frente al Nuestra Señora de Belén.

“Mis sensaciones fueron de alegría, de satisfacción, de haber logrado el objetivo que era sumar en casa y la victoria significa muchísimo para nosotras porque veníamos de muchas derrotas consecutivas, nos da la motivación necesaria para salir adelante”, contó la delantera a Meridiano y al programa de radio Más Allá del Gol.

Su anotación surgió tras un pique en velocidad, en el que superó a sus marcadoras y definición en la que tuvo la tranquilidad y el tiempo para frenarse. Sobre eso, acotó que es una de sus cualidades a la hora de pisar el área rival. “Con el gol supercontenta de poder seguir ayudando al equipo, seguir aportando que es lo que más me importa. Esperaba tener una acción clara, la estuve buscando desde el primer minuto y se me dio, es una de las habilidades que tengo, ir en velocidad y buscar siempre en largo, se me dio el espacio, era necesario ir al segundo palo y eso fue lo que hice”.

Temporada difícil. Esta zafra sirvió de consolidación para Parra, quien llegó a la península ibérica a principios del 2020 desde Sudamérica, para jugar con el Club Deportivo Monte, elenco del mismo nivel que actualmente disputa y que le sirvió de puente para asentarse en fútbol español.

Tanto allí, un elenco con el cual estuvo a un encuentro de ascender al Reto Iberdrola (Segunda División), como en su actual institución ha compartido con las también venezolanas y con pasado Vinotinto Karen Hidalgo y Meryjoseph Pérez, defensoras ambas aunque esta última recién logró superar detalles burocráticos para sumarse al plantel.

La primera, también merideña, es quien recomienda a la atacante para jugar en Monte y ahora en el Olímpico de León, que ha tenido una difícil zafra en cuanto a los resultados. Están en la posición 11 del certamen (de 15 que componen uno de los siete grupos de la Primera Nacional), con seis victorias, siete derrotas y 18 puntos sumados.

Su oncena ha marcado 20 dianas, por lo que más de la mitad han salido de sus botines. Pese a lo individual, la andina prefiere hablar de los progresos colectivos. “Veníamos de perder, ya sumamos y lo más importante es seguir sumando, el objetivo es estar entre los primeros equipos y seguir con la convicción de mantener la categoría, consolidar la base del equipo que es bastante joven”.

Finalmente, desea conformar un conjunto más competitivo de cara a la próxima campaña, en la que evidentemente tiene aspiraciones de continuar dentro de la plantilla del cuadro auriazul. “Las expectativas es armar una buena base para la próxima temporada que tengamos", auguró Parra, quien ya ha conversado en el pasado con la actual seleccionadora nacional Pamela Conti sobre su juego y posibilidades de integrar algún llamado del elenco patrio.

Su siguiente reto será este domingo 21 de febrero a las 12:00 del mediodía de España (7:00 AM de Venezuela), cuando Olímpiuco de León visite al CD Salamanca, en la jornada 17.