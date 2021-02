Helibelton Palacios, quinto colombiano en la historia del Elche

Fútbol Español

Jueves 4| 1:00 pm





El lateral derecho Helibelton Palacios se ha convertido en el quinto jugador colombiano que ha sido contratado por el Elche CF, de la Primera división española, en los casi cien años de historia de la entidad ilicitana.



El jugador, de 27 años, coincidirá en el equipo con su compatriota Johan Mojica, una de las incorporaciones de la entidad en el mercado de invierno, pero no con el también colombiano Jeison Lucumí, quien abandonó la entidad esta semana tras no entrar en los planes del cuerpo técnico.



Además de estos tres jugadores, el Elche también contó con el internacional y mundialista Carlos 'la Roca' Sánchez, pieza clave en la permanencia del equipo en Primera división en la temporada 2013-14, y con el central Neyder Lozano, con el que el equipo logró ascender a Segunda hace tres temporadas.



Helibelton Palacios no tiene experiencia en España, pero llega avalado por el entrenador Jorge Almirón, quien lo conoce de su etapa en el fútbol colombiano con el Atlético Nacional. EFE