VIDEO: Pillan a Isco hablando en el banquillo de Zidane

Daniel Abreu | @dandjabreu

El programa 'El Partidazo' de Movistar+, reveló la convesación que tuvo el mediocampista merengue Isco Alarcón con el resto de sus compañeros en el banco de suplentes antes del Clásico, en la que se quejaba por su falta de minutos.

En el plano se puede observar a Marcelo, Modric, Lucas Vázquez, Militao y Jovic, sin embargo este último no parece estar atento a la conversación que protagoniza Isco.

"Si me tiene que cambiar, me cambia en el 50' o en el 60' de partido. A veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80" fueron las palabras del malagueño refiriendose a Zinedine Zidane que hicieron estallar de la risa a Marcelo y le saca una sonrisa a Modric.

El mediocampista solo ha disputado cuatro de los seis encuentros a los que fue convocado. El Real Madrid ha jugado siete partidos esta temporada.

Fue titular contra el Cadiz en el que fue sustituido en el descanso y contra el Valladolid que salió del campo en el 57'. En los partidos en los que empezó desde el banco y pudo jugar fue contra el Levante, en el que entró en el minuto 89' y contra el Betis en el 49'. No jugó en el Clásico.