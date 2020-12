Januzaj, sobre el Manchester United: No tenemos miedo a nadie

Europa League

El extremo de la Real Sociedad Adnan Januzaj ha augurado una eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga Europa "difícil" ante el Manchester United, su exequipo, pero ha advertido de que los jugadores txuriurdines no tienen miedo "a nadie".



La Real jugará el partido de ida el 18 de febrero en San Sebastián y le vuelta una semana después en Old Trafford, un desplazamiento que Januzaj ha descrito como una "vuelta a casa", ya que fue el lugar en el que "creció como jugador", aunque ahora su "corazón" esté " en la Real Sociedad".



El delantero belga ha opinado que serán partidos difíciles tanto para el Manchester United como para la Real Sociedad, que saldrá a "ganar los partidos", como hace "siempre" el equipo de Imanol Alguacil.



"Estamos muy bien, jugando muy bien, tenemos un equipo joven pero con mucha calidad, tenemos también ahora a David (Silva), que nos da más madurez en el juego. Tenemos a Nacho (Monreal) también, jugadores que han jugado en la Premier antes y va a ser un partido difícil para ellos y para nosotros también", ha analizado.



Januzaj ha apostado por jugar "como siempre", con el estilo que les ha llevado a hacer "grandes partidos" contra rivales de entidad como el Real Madrid, el Barcelona o el Nápoles.



"Tenemos siempre el balón, no tenemos miedo a nadie y sabemos que tenemos mucha calidad en el equipo", ha advertido.

EFE