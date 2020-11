Los candidatos golearon en la tercera fecha de la Europa League

Europa League

Madrid - El Villarreal, el Arsenal, el Leicester y el Hoffenheim acreditaron su candidatura al título al llegar al ecuador de la fase de grupos de la Liga Europa con pleno de victorias, en una jornada en la que el Lille francés asaltó el “mítico” San Siro, tras imponerse por 0-3 al Milan con un triplete del turco Yusuf Yacizi.



El centrocampista turco, que ya acumula seis tantos en la competición, personificó con sus goles el buen hacer del conjunto francés, que superó por completo a un gris y desconocido Milan.



Pero si el Lille, segundo clasificado de la Liga francesa, trasladó su buen hacer en el campeonato doméstico a las competiciones europeas, otro que no falla ni en la Liga ni en Europa es el Leicester inglés, que goleó por un contundente 4-0 al Braga.



Ni los cambios introducidos por el técnico Brendan Rodgers, ni el partido liguero que los “foxes” tuvieron que disputar el pasado lunes ante el Leeds, frenaron a un Leicester que domina el grupo G con pleno de triunfos.



Los goles del nigeriano Kelechi Iheanacho, autor de un doblete, el belga Dennis Praet y James Maddison, otro de los destacados del encuentro, sellaron el triunfo de un Leicester, que confirmó su condición de aspirante.



Vitola que también luce el Arsenal del español Mikel Arteta, que prolongó su pleno de victorias al imponerse este jueves por 4-1 al Molde noruego, en un encuentro en el que los ingleses pasaron más apuros de los que reflejó al abultado marcador final.



De hecho, el Arsenal logró dar la vuelta al tanto inicial del Molde con dos goles en propia puerta de los jugadores noruegos.



Un duro golpe del que ya no se repuso el equipo nórdico, que acabó sucumbiendo ante la mayor calidad de un Arsenal, que encontró en el senegalés Nicolas Pepé, autor de un gol y una asistencia, el mejor camino hacia la victoria.



Menos apuros pasó el Hoffenheim alemán, que sumó su tercera victoria consecutiva al golear este jueves por 5-0 al Slovan Liberec checo, en un choque en el que brillaron el israelí Munas Dabbur y el armenio Sergis Adamyan, autores de dos tantos cada uno.



Un contundente triunfo que permitió al Hoffenheim conservar la primera plaza del grupo L por delante del Estrella Roja, que se impuso este jueves por 2-1 al Gante belga.



Igualmente intratable se mostró en el grupo I el Villarreal, que prolongó su inmaculada trayectoria en la competición al imponerse por 4-0 al Maccabi de Tel-Aviv.



Un doblete del colombiano Carlos Bacca y los goles de Álex Baena y Fer Niño trasladaron al marcador la superioridad del Villarreal, en un encuentro que comenzó con más de una hora de retraso a causa de las fuertes lluvias caídas en la localidad castellonense.



La del Villarreal no fue la única victoria de los representantes españoles, que firmaron el pleno en la tercera jornada, gracias a las victorias de la Real Sociedad (1-0) sobre el AZ Alkmaar neerlandés y del Granada (0-2) sobre el Omonia chipriota.



El conjunto donostiarra que gozó de un sinfín de oportunidades, no pudo, sin embargo, plasmar su superioridad en el marcador hasta los 58 minutos, cuando Portu firmó el 1-0, que acabó concediéndoles la victoria.



Un triunfo que permitió a la Real Sociedad igualar a puntos en la cabeza del grupo F con el Nápoles, que sufrió lo indecible para vencer por 1-2 al Rijeka, y el AZ Alkmaar.



Primer puesto que también ocupa el Granada en el grupo E, tras su victoria por 2-0 ante el Omonia, en un choque en el que los goles del conjunto español tuvieron sabor “latino”, gracias a la efectividad del venezolano Yangel Herrera y el colombiano Luis Suárez.



Por su parte, el Roma se aupó al primer puesto del grupo A, tras imponerse por 5-0 al Cluj rumano, en un encuentro en el que se estreno como goleador con el conjunto “giallorosso” el delantero español Borja Mayoral, autor de un doblete.



Tampoco falló el Tottenham, que se sitúo en la primera plaza del grupo J al vencer por 1-3 al Ludogorets búlgaro, en un choque en el que brilló el delantero Harry Kane, que festejó su partido 300 con los “spurs” con un gol y una asistencia.



Muchos más apuros pasó el Benfica para conservar la primera plaza del grupo D, tras empatar 3-3 con el Glasgow Rangers con un gol del delantero uruguayo Darwin Núñez.



Un gol que dejó sin el premio de la victoria al delantero colombiano del Rangers Alfredo Morelos, que con el tanto que anotó este jueves en el estadio Da Luz de Lisboa se convirtió en el máximo goleador histórico del conjunto escocés en las competiciones europeas con un total de 22 dianas.EFE