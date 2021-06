Fernado Santos: "Tengo la convicción de que vamos a ser superiores"

Eurocopa

El seleccionador nacional de Portugal, Fernando Santos, comentó este sábado, en la víspera de los octavos de final de la Eurocopa que le medirá el domingo en Sevilla a Bélgica, que tiene "la convicción" de que van "a ser superiores" al rival.



"El partido es una final y las finales no se juegan, se ganan, y creo que lo vamos a hacer", resaltó el técnico luso en su comparecencia de prensa previa al entrenamiento programado en el estadio de La Cartuja, escenario del partido.



Santos, no obstante, puntualizó que "el rival es capaz y fuerte", y que él, como entrenador, se preocupa más de la "totalidad del equipo" que de las individualidades y que buscarán "los errores de Bélgica, que no tiene muchos".



En este sentido, subrayó que Portugal no puede "regalarle muchos espacios" a la selección que entrena el español Roberto Martínez y que deben estudiar "el sistema que pueda utilizar" el rival, aunque también recordó que "ante Dinamarca, Bélgica cambió muchas cosas en las dos partes".



Fernando Santos insistió en que deben "aprovechar los puntos débiles" del rival y aseguró que "el equipo que gestione mejor será el equipo que ganará", y además recalcó que "Bélgica ha hecho ocho goles y Portugal siete en un grupo fuerte", con lo que se mostró convencido del poderío de los suyos ante el marco rival.



Sobre la alineación del domingo en Sevilla, dijo que puede que se cambien "algunos jugadores" y que no cree que el exista un problema de cansancio porque han "tenido tres días para recuperar y hoy hay un último entrenamiento".



"No sabemos si todos estarán disponibles pero habrá once en el campo y confío en todos mis jugadores", afirmó.

