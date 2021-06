Perú gana a una Colombia que cede terreno y Venezuela mete en líos a Ecuador

Copa América

(EFE).- Perú se acordó de ganar y venció este domingo por 1-2 a una Colombia que cede terreno en el Grupo B de la Copa América, mientras que Venezuela sigue dando problemas a sus rivales y estropeó la recuperación de Ecuador al empatarle 2-2.



Colombia y Perú se enfrentaron en el partido que cerró la tercera jornada del Grupo B en el estadio Olímpico Pedro Ludovico de Goiania, mientras que el líder, Brasil, tuvo asueto y vio por televisión como sigue a la cabeza de la zona con 6 puntos.



Con estos resultados, Colombia es segunda con 4, Perú escaló al tercer lugar con 3 unidades, Venezuela es cuarta con dos y Ecuador es colista del Grupo B con apenas un punto de seis posibles.



Perú sorprendió a Colombia en el minuto 17 cuando Sergio Peña aprovechó un rebote en el área, tras un tiro de Christian Cueva que pegó en el travesaño, y marcó el 0-1 en el segundo partido de la Blanquirroja, que cayó en el debut 4-0 con Brasil.



Pero a los 52, el portero peruano Pedro Gallese cometió penalti a Miguel Ángel Borja y el árbitro uruguayo Esteban Ostojich no dudó en sancionarlo. El mismo Borja se encargó de la ejecución y le dio a Colombia el 1-1 parcial.



Sin embargo, poco le duró la alegría a Colombia porque a los 64 el defensa Yerry Mina anotó en propia puerta, tras desviar un centro de Cueva, para el 1-2 a favor de los dirigidos por Ricardo Gareca.



En Río de Janeiro, Venezuela amargó a Ecuador al remontar en dos ocasiones para empatar al final 2-2.



Gonzalo Plata pisó la cancha a los 68 minutos y en el 71 marcó un gol que parecía de oro para la Tri hasta que en el 91 el venezolano Ronald Hernández, que también entró como refuerzo, anotó el 2-2 que a la vez los dejó en problemas a ambos en el Grupo B.



El cabezazo de Hernández dejó a la Vinotinto con dos puntos en tres salidas y con las manos vacías a Ecuador, que hoy jugaba su segundo encuentro tras descansar el jueves pasado.



Un gol de Ayrton Preciado a los 38 minutos en el estadio Nilton Santos abrió las esperanzas pero en el amanecer del segundo tiempo, al minuto 51, Edson Castillo dejó todo como en el comienzo.



Y cuando parecía que los pupilos de Gustavo Alfaro se quedaban sin argumentos para inclinar la balanza, el cambio ordenado por el técnico argentino puso a Plata, ariete de Sporting de Lisboa en el rol de salvador.



En un veloz contragolpe Plata, de apenas 20 años, aprovechó un rebote dejado por el portero Wuilker Fariñez para sentenciar.



Y cuando parecía el partido caso juzgado, apareció Hernández para sellar la igualdad.



Entre tanto, en Cuiabá hubo sanción para algunos seleccionados de Chile sin jugar y en Bolivia tienen una baja más por la covid-19.



La Roja no jugó este domingo pero varios de sus futbolistas serán multados con hasta 30.000 dólares luego de que un peluquero entrara a la concentración y violara las medidas sanitarias, según informó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en un comunicado en su página web.



Arturo Vidal y Gary Medel son los futbolistas que figuran en las fotografías cortándose el pelo, imágenes proveniente de sus redes sociales, pero aún no hay certeza sobre cuántos más estarían involucrados en los hechos.



Y mientras eso ocurría con la Roja, en la concentración de Bolivia en Cuiabá se daba otro caso de covid-19 con el contagio de Pablo 'el Pájaro' Escobar, integrante del cuerpo técnico de la Verde, según anunció este domingo la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



'El Pájaro' se encuentra en buen estado de salud, aislado del resto de la delegación y recibe tratamiento dentro de los protocolos establecidos por la FBF y la Conmebol.



Escobar es el segundo caso de la covid-19 que se presenta en el cuerpo técnico boliviano, mientras que la plantilla de jugadores registra cinco positivos, incluido el goleador histórico de la Verde, Marcelo Martins Moreno.



La edición 47 de la Copa América continuará este lunes con la tercera jornada del Grupo A, en la que Uruguay se medirá con Chile y Argentina con Paraguay. Descansará Bolivia. EFE