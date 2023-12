Ximena Navarrete explica por qué no quiso llevar de la mano el Miss Universo México

Ximena Navarrete originaria de Guadalajara, Jalisco, fue coronada como Miss Universo 2010. Antes de participar en este concurso, Navarrete había estado en varios concursos de belleza en México. Esta, explicó porque no quiso llevar las riendas del Miss Universo México.

Anne Jakrajutatip la dueña del certamen Miss Universo el pasado mes de octubre confirmó que Lupita Jones dejó el cargo de directora del certamen en México y entregaría el puesto a la modelo y ganadora de Nuestra Belleza Mundo México 2010 Cynthia de la Vega.



Esta decisión fue sorpresiva para muchos ya que Jones fue quien llevó las riendas de este concurso por mucho tiempo. También porque muchos pensaron que la sucesora sería la antigua Miss Universo 2010 Ximena Navarrete. Al ser consultada al respecto, la modelo explicó por qué nunca estuvo interesada en asumir el importante papel.

La mexicana hizo una cajita de preguntas en sus historias de Instagram y rápidamente le llegaron preguntas acerca del puesto, a lo que ella respondió:

"La verdad es que nunca he querido (ser la directora), desde que gané Miss Universo muchos me han preguntado acerca de esto, si quisiera tomarlo, que quisiera la franquicia o si hubiera querido ser la directora", La modelo agregó que en estos momentos su atención está centrada en otras cosas, y que no tiene ni el tiempo ni la energía para ocuparse de Miss Universo México. "Mi objetivo siempre fue ganar Miss Universo, y creo que si fuera directora nacional estaría obsesionada con que alguien más gane y no tengo tiempo de eso en este momento", explicó, en relación a sus proyectos como actriz y su rol en casa como mamá.

"Creo que es un trabajo que requiere de muchísima presencia y yo en este momento no puedo porque estoy haciendo otro tipo de trabajo que también es muy importante”.También dijo unas palabras de las acusaciones que han surgido sobre la exreina de Lupita Jones “Yo lo único que puedo decir y reconocer es que Lupita ha sido una mujer que durante más de 30 años ha creado una plataforma, a mi gusto, basada desde la integridad, y que nos ha permitido a muchísimas mujeres alcanzar nuestros sueños, metas y objetivos. No todas han ganado Miss Universo, pero muchas sí han hecho una carrera a partir de esta plataforma”, agregó.