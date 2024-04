"Todo es un milagro": Anna Vacarrella sufre serio problema de salud (+Video)

La periodista venezolana Anna Vacarrella compartió este miércoles 24 de abril un delicado momento que enfrentó durante un viaje que realizó al estado Zulia, para cumplir compromisos laborales. A través de Instagram la criolla reveló un video narrando a sus más de dos millones de seguidores un fuerte dolor que tuvo en su ojo derecho, que la obligó a ir de urgencia con un especialista.

El dolor

Vacarrella explicó que la situación comenzó al despertar con un intenso dolor y ardor en el ojo, que la hizo salir corriendo para poder ser atendida y ver cuál era situación que estaba enfrentando.

“Amanecí que no aguanto este ojo, con un ardor fortísimo, ahorita tengo anestesia y estoy con el doctor Renzo, que a las siete de la mañana aquí esta trabajando. Resulta que me he rallado la córnea”, narró en el audiovisual.

Palabras del doctor

Igualmente, en el clip el doctor aparece explicando la situación de la comunicadora de 55 años. “Durante el sueño, porque no tiene ni un antecedente, probablemente el párpado quedó entre abierto y con la almohada, con la uña, con cualquier cosa, movimientos que genera aceleración”, indicó.

El especialista colocó anestesia y le realizó diversos exámenes a la también conferencista y madre de dos hijas para aliviar el intenso dolor. "Me ocurrió algo insólito e inesperado que confirma una de las grandes lecciones de la vida que debemos aprender: "todo es un milagro", escribió en su cuenta de la camarita.