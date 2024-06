¿Se jalaron por los pelos? Kerly Ruiz y Carolina Sandoval frente a frente en "Siéntese quien pueda" (+Video)

Finalmente, la presentadora y actriz venezolana Kerly Ruiz ha tumbado todos los rumores que corrieron hace semanas en los medios de comunicación sobre su salida del programa de Univisión “Siéntese quien pueda”. La criolla residenciada en Estados Unidos volvió al set de grabación protagonizando un momentazo con su colega y compatriota Carolina “Veneno” Sandoval.

La situación comenzó cuando la producción del programa de entretenimiento informó una nueva etapa del show, que según dejaba por fuera a Kerly y la mexicana Vanessa Arias, siendo reemplazadas de Carolina y Jorge Bernal. La noticia hizo levantar un montón de comentarios en redes sociales, entre ellos que Sandoval le había serruchado el puesto a la expresentadora de Venevisión.

Kerly en el estudio

Parece que todo se trató de un mal entendido en redes sociales, ya que hace días Kerly compartió en su perfil de Instagram que sigue laborando en el show, estando en entrevistas por la Ciudad de México, dónde conversó con la actriz Gaby Spanic.

Sin embargo, la tarde de este viernes 31 de mayo la también modelo de 38 años hizo acto de presencia en el programa luciendo radiante con un vestido en color blanco, y compartiendo frente a frente con su nueva compañera.

Ambas conductoras revelaron en Instagram un reels en el estudio presumiendo la felicidad por estar juntas en un nuevo proyecto, y tumbando todos los chismes de una supuesta rivalidad.

“Dejen de amarrar navajas que ella está aquí. han querido preguntarme, a mí no me metan en chismes que ya yo estuve en muchos chismes con mucha gente. Kerly para que lo sepas mi amor esta es tu silla, para que no estén hablando de más”, alegó de manera jocosa Carolina.

Mientras, que Kerly expresó que todo el mundo ha estado hablando y ellas siempre estuvieron tranquilas y clara de toda la situación.