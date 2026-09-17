Mística Núñez confirma su amor con jugador de La Vinotinto ¡Enamorados!

La actual Miss Venezuela Mundo, Mística Núñez, y Josua Mejías hacen público su romance. A través de las redes sociales, la modelo de 25 años compartió un carrusel de imágenes pasando momentos de puro amor en Europa con el jugador de la Vinotinto.

Imágenes de puro amor

Fue la tarde del miércoles 16 de septiembre que Mística confirmó la relación con el atractivo jugador de 29 años, con unas fotografías en las que aparecen muy unidos, abrazados y felices conociendo Budapest, Hungría.

En una de las fotografías, la parejita aparece en un castillo posando muy románticos y acaramelados, fundidos en un tierno abrazo que despertó múltiples comentarios de internautas.

Es el primer gesto explícito y público que la estudiante de medicina muestra con el oriundo de Valencia, estado Carabobo, y defensa central del Debreceni Vasutas Sport Club.

La complicidad entre ambos quedó más en evidencia con el mensaje de la publicación, en la que Núñez destaca la felicidad de su relación, de la cual se conocen muy pocos detalles.

“Momento mágico”, escribió la belleza, que no logró clasificación en el pasado Miss Mundo 2026, celebrado en Vietnam.

¿Quién es el novio?

Josua Antonio Mejías García es un jugador venezolano que se formó en el Carabobo FC, fue subcampeón del mundo con La Vinotinto Sub-20 en el Mundial de Corea del Sur 2017 y ahora pasa gran parte de su tiempo en Hungría, jugando para el Debreceni VSC de la primera división.

Acumula 58,1 mil seguidores en Instagram, con quienes comparte fotografías y videos de sus entrenamientos, juegos y viajes por el mundo.