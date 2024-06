¡Lo que se come Guaynaa! Lele Pons deleita a todo el mundo desfilando como nunca en bikini

Este sábado 1 de junio se llevó a cabo el Miami Swin Week, en donde la marca Sports Illustrated lanzó su colección de trajes de baño, más de 60 piezas de colores y diseños diferentes. Entre las modelos del espectáculo estuvo la creadora de contenido venezolana Lele Pons, quien deslumbró con el cuerpazo que se gasta.

La influencer impresionó al caminar como toda una top model por la pasarela en dos ocasiones, una con un sensual bikini en color verde y detalles en negro. Mientras que el segundo desfile lo hizo con traje de baño en color rosa que la hizo ver como toda una barbie.

Con su piel bronceada y cabellera al descuido la venezolana brilló y demostró que los estándares de belleza han cambiado en los últimos años. Y es que, la revista deportiva se ha adaptado a los nuevos tiempos teniendo como portada a modelos de talla plus, entre ellas Ashley Graham.

Aceptas sus curvas

En su perfil de Instagram, Eleonora Pons Maronesse, nombre real de la también modelo, comparte con sus más de 53 millones de seguidores lo importante que es sentirse feliz con su cuerpo, incluso teniendo estrías en los senos y retaguardia. La esposa del cantante puertorriqueño Guaynaa, siempre se deja ver despeinada y al natural, como un mensaje de aceptación.

“Las estrías están ahí solo para recordarte que ya no eres la misma, has cambiado, has crecido en muchos aspectos, tienes tu opinión y tu esencia”, escribió en una publicación realizada en el 2023.

Buena alimentación

Pons también ha revelado a sus seguidores que junto a su esposo, decidieron mantenerse en forma realizando rutinas para tonificar las piernas, marcar el abdomen y los brazos.

Desde sentadillas con pesas, cardio, flexiones, brincar la cuerda y una buena alimentación son partes de los ejercicios que la pareja realiza, y que les han arrojado buenos resultados visibles en sus perfiles de Instagram.