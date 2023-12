¿Llegó la cigueña? Julian Gil hizo este importante anuncio

Julián Gil, hace poco hizo un importante anuncio luego de que se comprometiera en diciembre de 2022 con la periodista de deporte Valeria Marín. Desde que Gill y Marín comenzaron a salir, ha habido constantes rumores de que quieren ser padres. Sin embargo, el argentino no volverá a ser padre, sino su hija Nicolle, que está esperando un bebé. ¡Así que el artista pronto será abuelo!

El actor de telenovelas recurrió a sus redes sociales para compartir que pronto nacerá el bebé. La buena noticia llega días después de que también anunciara que vuelve a luchar contra el cáncer de piel. El actor de 53 años compartió la feliz noticia en su perfil con un video. Además de esto, el modelo expuso el nombre de su nieto, que se llamará Oliver. Entusiasmado, compartió lo siguiente:

“Bebé en camino …. ❤️Bienvenido Oliver. Para esta familia eres y serás nuestra mayor bendición. Te esperamos con muchas ganas y amor. Gracias hija Nicolle Gil e Iñigo Arino por hacerme el abuelo más feliz del mundo. Futuro fan del Barcelona y Messi”.

Recordemos que el fin de semana, el actor de 'El Maleficio' reaccionó al debut televisivo de su hijo Matías, quien cantó un villancico junto a su mamá Marjorie De Sousa en el programa Hoy, de Televisa, el actor no se quedó callado, expresando una vez más su frustración por no poder vivir con su hijo, ya que afirmó que su madre no lo permitía.

Julián y Marjorie estuvieron envueltos en una disputa legal por la custodia del niño durante años, y al final el argentino " Dejó por la paz " el proceso legal creyendo que luego las cosas se arreglarían y podría estar más cerca de su hijo. El argentino es el padre de tres hijos desde los 15 años; Su hija mayor, Nicolle, es la que pronto lo convertirá en abuelo, pero también está Julián Gil Jr. y Matías.