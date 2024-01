La Miss International 2023, Andrea Rubio, le cayó encima a Daniela Di Giacomo: “Yo no la veo más” (+Video)

El pasado 26 de octubre, la venezolana Andrea Rubio se alzó como la ganadora del concurso Miss International 2023, celebrado en Tokio, Japón. Sus deberes como reina la han llevado a tener que cumplir con ciertos compromisos, entre ellos, una gira de medios que se encuentra realizando por la ciudad de Miami, en la que ha sido bien recibida como la soberana de la belleza.

Como parte de ese tour comunicacional, la criolla hizo una parada en el podcast “Deja el Chou”, de la también Miss International pero 2006, Daniela Di Giacomo, en el que ha contado con la presencia de importantes figuras del mundo del entretenimiento. Y aunque la conversación iba de maravilla, por un momento el ambiente se puso tenso cuando Rubio recordó la vez que Daniela habló mal de ella cuando estaba concursando en el Miss Venezuela.

Antes de la noche final del certamen del 2022, la presentadora radicada en los Estados Unidos, rechazó el aspecto físico de las candidatas, pues en unas fotografías que salieron lucían poco agraciadas lo que provocó que Di Giacomo les diera hasta con el tobo. Por supuesto el tema no podía pasar por debajo de la mesa y Andrea lo trajo a colación, manifestando que por un momento no quiso seguir viendo el show.

“Yo me acuerdo que tú hiciste un video hablando de las Miss Venezuela de mi año, y claro, yo era súper fan ¿sabes? Era como que yo amaba a esta mujer, y cuando habla de mí… ¡Fue horrible!”, dijo la modelo. Dejando fría a Daniela, prosiguió: “Yo dije: ‘¡Yo no la veo más!’”.

Respondiendo a la pregunta de Di Giacomo, aceptó que la foto sí estaba horrible y les habían hecho “la maldad” en la Organización. “Yo estaba súper ilusionada, y que: ‘noooo Dani sacó un video y tal’. Claro, cuando lo veo no me gustaban tanto”, añadió la joven de 25 años.

“Esas fotos no me gustaron, sí tenían el pelo tullido o si la foto era mala. Y usted es bella, déjese de vai*a”, comentó Daniela en su defensa. Aunque Rubio lo tomó con humor, la presentadora admitió que dejó de hacer ese tipo de videos para no generar más polémica. “¿Ves por qué uno no puede andar en eso”, culminó.