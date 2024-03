La banda de Bob Marley, “The Wailers" convertirá Caracas en la capital mundial del reggae.

La emblemática banda jamaiquina “The Wailers" se presentará en vivo y con todos sus éxitos el próximo 10 de mayo. La Concha Acústica de Bello Monte vibrará al ritmo de los himnos globales de la agrupación, que han conquistado el mundo junto a Bob Marley. Canciones como “No Woman, No Cry”, “Is This Love”, “Three Little Birds” , “Rastaman Vibration” y “One Love” serán parte del repertorio de este imperdible evento.

El concierto de The Wailers forma parte de la gira mundial de la banda en conmemoración del 40 aniversario del álbum "Legend", que incluye la mayoría de sus éxitos interpretados por Marley y es considerado el de mayor venta en la historia del género con más de 25 millones de copias en todo el mundo.

Desde ya se inicia la fase de preventa con cantidades limitadas, en la cual los más fanáticos de la banda tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas desde $55. Invitados por Evenpro, Venezuela será testigo de una experiencia inolvidable. Las entradas ya están disponibles en preventa a través de la página web de Liveri www.liveri.com.ve y taquillas Cinex. ¡No pierdas la oportunidad de ser parte de esta noche memorable que hará historia.

Su historia...

El conjunto fue fundado en Kingston, Jamaica en 1963, y sus fundadores fueron: Robert Nesta Marley (conocido como Bob Marley), Junior Braithwaite, Beverley Kelso, Neville Livingston (conocido como Bunny Wailer), Winston Hubert McIntosh (conocido como Peter Tosh) y Cherry Smith. El núcleo de The Wailers, tal y como se dio a conocer al mercado musical internacional, se configuró entre 1969 y 1970, en torno al trío Marley/Tosh/Livingston, con las aportaciones de los hermanos Aston y Carlton Barrett, procedentes de la banda The Upsetters.

Estos acompañaron al fallecido Bob Marley durante sus álbumes de los años setenta para Island Records; unos trabajos que acercaron el reggae jamaicano a la audiencia internacional por primera vez, y que aún siguen siendo una referencia para el reggae que ha venido después. El éxito de The Wailers, además del de su líder y cantante, se consagró también gracias a sus creencias en Rastafari y a su sección rítmica de la música contemporánea que formaron Aston 'Family Man' Barret (bajo) y su hermano, el desaparecido Carlton (batería).