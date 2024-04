Influencer pierde la vida mientras grababa un "reto" para Tik Tok (+Detalles)

El mundo de las redes sociales ha ayudado a muchas personas a reinventarse como creadores de contenido, a través de diferentes videos, las personas han logrado hacerse un puesto en el mundo del entretenimiento, específicamente en el digital. Sin embargo, esto ha provocado que en su afán de conseguir "likes" cometan errores que les han traído graves consecuencias, como fue el caso del brasilero Diego Santos.

El joven de apenas 20 años, era muy activo en sus plataformas digitales y constantemente compartía clips que entretenían a su público. Además, de compositor e influencer, también era acróbata por lo que no dudó en mostrarle a sus seguidores lo que era capaz de hacer. Para ello, Santos viajó al Lago Salto Grande en Americana, Brasil, junto con unos amigos para no solo vivir una increíble experiencia, sino para sorprender a todos con sus prácticas.

No obstante, lo que Diego no esperaba es que ese sería el último día de su vida y el 16 de abril confirmaron su muerte. Todo sucedió cuando el carioca cayó el lago y se ahogó, y aunque sus amigos intentaron salvarlo, no lograron el objetivo.

“Los testigos que estaban con la víctima intentaron salvar al joven, sin éxito. Llamaron entonces a los bomberos, que no pudieron rescatar con vida al hombre”, informó la policía al diario The Sun. Según el relato de los otros jóvenes, Santos habría realizado un truco muy arriesgado y al caer se resbaló y se fue al río, mientras intentaban auxiliarlo y esperaban la llegada de los bomberos, no resistió.

¿Fue un crimen?

El mismo medio mencionado anteriormente, destacó que, la muerte del influencer ha sido catalogada como sospechosa, pues las declaraciones de los testigos no coinciden con los hechos. Por ende, las autoridades se encuentran realizando las pericias para descartar la versión que apunta a un posible asesinato.

La noticia de su fallecimiento la dio su hermano mediante las historias de Instagram de Santos en la que acumula hasta el momento más de 140 mil seguidores. “Hemos recibido la triste noticia de que se cayó al río y no regresó... Después de una o dos horas, encontraron el cuerpo... Mi hermano ha muerto. Ha fallecido... Quería darle las gracias por el apoyo que siempre le dio”, se lee en el comunicado.

Más de Diego Santos...

A pesar de ser muy activo en redes sociales, es muy poco lo que se conoce sobre su vida privada. El joven comenzó en el mundo de las redes sociales a finales del 2023 y desde entonces se encargó de entretener al público con videos de todo tipo, desde jugando fútbol hasta produciendo música.

En Tik Tok podemos encontrar su faceta como humorista, pues constantemente compartía audiovisuales divertidos sobre situaciones cotidianas.