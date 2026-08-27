Hija de Andreina Yépez se despide de su madre: “No hubo tiempo para mucho”

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La partida de Andreina Yépez dejó un profundo vacío en la televisión venezolana, y, especialmente, en su familia. La actriz y comediante falleció el pasado 25 de agosto en Miami, a los 51 años, después de enfrentar en privado una breve enfermedad.

La noticia generó numerosas muestras de cariño hacia quien construyó una recordada trayectoria en producciones como Cosita Rica, Ciudad Bendita y La Mujer Perfecta.

En medio del dolor, su hija, Adrezka Yépez, decidió despedirla públicamente con un carrete de fotografías y un extenso mensaje en el que dejó al descubierto la estrecha relación que ambas compartieron durante toda su vida.

“Mi lugar favorito siempre fue tu mundo”

Con fotografías que recorren diferentes momentos junto a su madre, Adrezka recordó a Andreina no solamente como la artista que conquistó a los televidentes venezolanos, sino como la mujer que conoció puertas adentro.

“No hubo tiempo para mucho, pero quizás fue porque ya habíamos vivido muchísimo bueno”, escribió la joven al intentar encontrar una explicación que le permitiera sobrellevar la ausencia.

La describió como su “mami loqui”, su “Tazmania”, su “princesa Diana” y, sobre todo, su persona favorita. También recordó cómo desde niña su madre la llevó a conocer el mundo, aunque confesó que su lugar preferido siempre fue el particular universo que Andreina construía a su alrededor.

“Ese mundo imaginario donde todo era enorme, amoroso, divertisisimo, exagerado y dramático jajaja. Porque contigo nada podía ser normal”, recordó. Para Adrekza, detrás de la actriz existía una mujer soñadora, fuerte y decidida, además de una niña que conservaba intacta dentro de sí.

Los últimos 29 días de Andreina Yépez

Uno de los fragmentos más dolorosos de la despedida está relacionado con los últimos días de vida de la artista. La hija reveló que ambas permanecieron 29 días durmiendo juntas en un hospital, atravesando una etapa que describió como la más difícil de sus vidas.

A pesar del dolor, la cantante aseguró que encontraron momentos para reír, abrazarse y rezar. También recordó pequeños gestos cotidianos como acomodarle la almohada, darle agua, peinarla, escuchar sus ocurrencias y darle un último beso.

“Hoy daría cualquier cosa por volver a una de esas noches”, confesó. “Sé que al final no tuviste miedo. Estabas aceptando tu último callback. Actriz hasta el final”, añadió la joven.

El cáncer de páncreas que sufrió Andreina se había mantenido en privado. Tras su muerte, distintos medios reportaron que había sido diagnosticada aproximadamente un mes antes y que atravesó el proceso junto a sus seres queridos.