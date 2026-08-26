Miguel Moly despide a Andreina Yépez, su recordada "Piernona"

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La actriz Andreina Yépez saltó a la fama en Venezuela siendo “La Piernona” de la popular canción del cantante y compositor Miguel Moly. El artista utilizó sus redes sociales para despedir a la inolvidable “Melao” de la novela “Cosita Rica”.

Mensaje de Miguel Moly

El intérprete de 61 años posteó un video de su época de juventud bailando y gozando en el escenario con la artista, quien murió en Miami, Estados Unidos, a causa de un cáncer que llevó en silencio y en compañía de su familia.

“¡Cuánto lo siento, amiga linda! Fuiste mi primera 'Piernona'”, escribió el cantante en su perfil oficial de Instagram.

En el video se muestra la participación que tuvo Andreina en la televisión nacional, entre ellas en la novela “Cosita Rica”, en la que compartió escenas de besos y amor con el actor internacional Édgar Ramírez.

Andreina y agradecimientos para Miguel

Hace meses, Yépez había dedicado en una entrevista palabras de cariño y admiración para el artista, por la oportunidad en los comienzos de su carrera en el entretenimiento nacional.

“'La Piernona' me dio muchas oportunidades y la experiencia de vivir con una orquesta durante un año y medio. Era viajar por toda Venezuela, trabajar de martes a domingo sin parar. Teníamos eventos de bailar para cincuenta mil personas en 'Súper Sábado Sensacional' y en bares”, dijo.

La morena de 51 años estaba residenciada en Miami, Estados Unidos, donde trabajaba en un sitio web llamado Miami Break News.