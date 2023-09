¡Vuelve el perro arrepentido! Aseguran que la mamá de Piqué se habría ido encima de Shakira

A más de un año de la separación de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, estos personajes no dejan de dar de qué hablar y es que, hasta la familia se ha visto involucrada en toda la guerra mediática que desarrolló su ruptura, y como muestra de ello, los desplantes por parte de la madre del español, Monserrat Bernabeu, a su exnuera, vuelven a hacer estragos, de acuerdo a una fuente cercana a la familia del catalán.

En una ocasión se filtraron unas imágenes de Bernabeu tocándole fuerte la cara a Shakira, generando que la artista le quitara la mano sin compasión. Ahora, ha escalado un nuevo rumor y es que, afirman que Monserrat está acusando a la barranquillera de alejarla de sus nietos Milan y Sasha, que se mudaron en el mes de abril a Miami para iniciar una nueva vida solos junto a su madre, encontrándose mensualmente con Piqué, como parte del acuerdo al que llegaron ambos famosos en el juzgado.

Según lo reseñado por una fuente anónima a la revista española Lecturas, los padres del deportista estarían muy molestos con la artista por ser “la responsable de que los niños los traten con frialdad”. Así como presuntamente lo hicieron en su última visita a Barcelona para disfrutar parte de sus vacaciones, y en un encuentro con sus abuelos los niños se mostraron distantes, y hasta dejaron de decirles como cariñosamente los llamaban, “Avi” (abuelo) y “Ona” (abuela).

Para Monserrat, habría sido la ex de su hijo que les prohibió que los llamaran así. De igual forma, se quejaron de que preferían estar utilizando su celular que compartir con su familia paterna. “Para esto ya. No puede ser que los chicos no quieran ni ir a la montaña por el teléfono”, dijo la fuente.

Sin duda alguna, esta es una conducta muy distinta a la que muestran los niños cuando están con su mamá, pues hay que recordar que, en los últimos meses la intérprete de “La Bicicleta”, ha expuesto a sus hijos a eventos y permite que posen para las cámaras, dejando imágenes muy cariñosas que enternecen al público, pues se refleja el amor que existe entre los tres y la educación inculcada en casa.