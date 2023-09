Vienen sorpresas: Andrés Cepeda reveló detalles de su presentación en el Teatro Teresa Carreño

El pasado 27 de septiembre, tuvimos el placer de conversar vía Zoom con el cantante colombiano, Andrés Cepeda, un hombre que desde que inició su carrera le ha cantado el amor y ha sido responsable de unir vidas con sus románticos temas. Y será el próximo 13 de octubre, que el artista llegará a nuestro país para inundar de pasión y sentimiento el Teresa Carreño en Caracas.

Con su gira "La Ruta Púrpura", Cepeda ya ha recorrido Estados Unidos, Europa y ahora se encuentra en Latinoamérica ofreciendo una serie de conciertos, la cual Venezuela podrá disfrutar luego de la suspensión del show que estaba previsto para noviembre del año 2022. "Estamos preparadísimos, listos, el espectáculo rueda solo prácticamente", comentó el intérprete.

En cuanto a la puesta en escena, el cantante de "Besos usados" anunció que contará con una invitada especial y tendrá muchas sorpresas. "Te puedo contar por ejemplo que, estoy viajando para este espectáculo con una cantante colombiana y compositora muy talentosa que se llama Catalina Pineda quien es la encargada de abrir el show y después cantará conmigo un par de canciones", contó el músico de 50 años.

"Y también tengo unos invitados, unos músicos venezolanos increíbles que quiero y admiro muchísimo que van a estar conmigo en el escenario. No te puedo adelantar todavía quiénes son pero sé que es una sorpresa muy linda que sé que vamos a disfrutar todos, particularmente los amantes de ese folfklore que compartimos los venezolanos y los colombianos", añadió.

Precisamente hablando de músicos venezolanos, para nadie es un secreto la buena relación que tiene el colombiano con el cantante Nacho, con quien tuvo la oportunidad de compartir en La Voz Kids Colombia, y posiblemente en algún momento puedan grabar un tema juntos. "Mi querido Nacho, con él siempre hemos planeado hacer música juntos y no hemos tenido la oportunidad, no nos hemos puesto juiciosos a hacerlo pero, me gustaría volver a cantar con Nacho", afirmó.

El éxito de su álbum "Décimo Cuarto" y su último sencillo promocional

Este proyecto discográfico ya lleva tiempo en la calle y alberga temas como "Duele" junto a Gusi, "Tu despertador" en conjunto con Reik y "En otra vida". Y recientemente estrenó un último tema llamado "Le viene bien" junto a su paisana Greeicy, una canción que cuenta con un video musical en YouTube. "Fue muy divertido, fue una canción que aunque nos demoramos mucho tiempo en terminar porque mientras nos poníamos de acuerdo para escoger la canción, después para pre-producirla, después para grabarla, finalmente para hacer el video, alcanzaron a pasar casi dos años", relató Cepeda.

Al mismo tiempo, el cantante admitió estar muy feliz con esta etapa de su carrera, pues la semana pasada recibió la gran noticia de sus dos nominaciones a los Latin Grammy, con "Álbum del año" y "Mejor álbum pop vocal tradicional".

Las entradas para el espectáculo de Andrés Cepeda en el imponente teatro capitalino se encuentran a la venta a través de ticketmundo.com y en las taquillas del CCCT. Es un concierto que iniciará a las 7 de la noche y está bajo la producción de Omar Enrique Producciones, Thiene Producer y Manager Shows.