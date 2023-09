Quiso hacer una gracia y le salió una morisqueta: Breinel Zambrano "La Titi" se metió en problemas con la justicia

Todo acto fuera de lugar siempre tendrá sus consecuencias y es lo que está viviendo el comediante venezolano Breinel Zambrano alias "La Titi", luego de hacerse viral un video en el que admite que le gusta burlarse de las personas con discapacidad, causando el odio de los usuarios y consiguió llamar la atención del Ministerio Público venezolano, quien ejercerá fuertes acciones en su contra.

A través de la red social X, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este sábado que el ente judicial designó a la Fiscalía Nacional 61 para investigar y sancionar a los creadores de contenido Alberto Pacheco, Espartaco Molina y Breinel Zambrano, por "incitar al odio", discriminar "a las personas que padecen de alguna condición especial". Hasta el momento es incierto lo que sucederá con los "comediantes".

Fue en un episodio del podcast "¡El Grupito D' Atrás!" donde Zambrano confesó a modo de burla que no podía ver a un "mocho" o a una persona torcida. Del mismo modo, recordó una anécdota cuando en un restaurante vieron a una mujer con problemas en la columna. "Una señora con una deformación de la columna muy grave (...) si tú le disparas, no le das", comentó.

No era para menos que los internautas se le fueran encima y causaron repercusión en el comediante que a través de su cuenta en Instagram pidió disculpas. “Hoy pido disculpas porque lo que quise decir lo dije muy mal, use las palabras incorrectas, dije una frase que no debí haber dicho (…) estoy profundamente arrepentido”, lamentó.

Breinel saltó a la fama en su paso por Venevisión, canal en el que le dieron la oportunidad de abrirse paso en el mundo de la comedia venezolana y en otras fronteras. Su personaje "La Titi" que da una clara alusión a una persona homosexual, tuvo un gran auge hace unos años y logró ser aceptado por los televidentes venezolanos.