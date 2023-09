¡Que ternura! Mandi Meza y Daniela Álvarez envían emotivos mensajes de cumpleaños a Ricki Álvarez

El nombre de Daniela Álvarez es conocido por todo el mundo gracias a su belleza, talento y sobre todo historia de superación, y es que, luego de la amputación de su pierna izquierda debido a fuertes problemas de circulación sanguínea, la exSeñorita Colombia ha decidido compartir su valiente proceso en las redes sociales como un motivo de superación y resiliencia.

La belleza colombiana hizo conmover no solo a su país sino a todo el mundo por la fuerte noticia, recibiendo un gran apoyo de seguidores, fanáticos, amigos y por supuesto de su familia en especial de su hermano Ricki Álvarez, con quien mantiene un gran lazo de cariño.

El sábado 23 de septiembre el apuesto hombre novio de la presentadora venezolana Mandi meza, arribó a sus 33 años y su hermana no dudo en enviarle un hermoso mensaje que hizo a más de uno sacar una lágrima.

Con un carrusel de fotos de gratos momentos vividos fue como Daniela celebró a su hermano con el mensaje. “La vida podrá cambiar mil veces, pero nuestra hermandad será igual de fuerte para toda la vida. Feliz cumpleaños @rickialvarezv eres un regalo de Dios y hoy celebramos tu vida. Te amo hermanito”, indicó la también presentadora.

En las imágenes se aprecian a ambos hermanos luciendo sus buenos cuerpos en la playa, entrenando y una foto de ambos de pequeños disfrazados de rumbera y marinero. La publicación despertó un sinfín de comentarios por la unidad de ambos.

Por su parte, la venezolana Mandi Meza también le envió un hermoso mensaje a su pareja por su nueva vuelta al sol. “Mi niño lindo @rickialvarezv mi compañero, mi amigo, mi novio bonito, la persona con quien me río y que me hace feliz día a día. Estoy muy agradecida por tenerte y me llena de emoción poder celebrar tu vida que sean muchos más a tu lado”, escribió.