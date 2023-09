¡Que hermosura! Carla Field presume lo avanzado de su embarazo (+Foto)

Ser madre primera es, probablemente, una las situaciones más desafiantes que existe para las mujeres, por enfrentarse a algo completamente nuevo. Es lo que ahora está sintiendo la presentadora venezolana Carla Field, quien tras anunciar el pasado mes de junio que esta en la dulce espera no ha dejado de presumir todo el proceso para la llegada de su bebé, como la revelación del sexo, sus antojos y lo bien que luce con su ropa materna.

Aunque su barriga aún no es tan grande la criolla busca no solo verse bien sino también la comodidad con vestidos holgados, zapatillas, conjuntos cortos, bragas de varios colores y otros trajes más elegantes, pero siempre la comodidad como protagonista.

Para darle más belleza a los atuendos la examinadora del programa “La Bomba”, también ha optado por lucir su larga y abundante cabellera con ondas suaves y accesorios como reloj, cadenas, anillos y zarcillos.

“Outfits que he usado durante mi embarazo. Federico mami y papi te esperan para darte todo su amor y más, aún no me lo creo, seré madre de un varón. Gracias papá Dios”, indicó la maracucha.

Esta no es la primera vez que Field está en la dulce espera, en el año 2015 compartió feliz en las redes sociales pero estaba embarzada pero, meses más tarde reveló con un fuerte mensaje la pérdida de sus gemelos sin revelar el por qué. Por eso ahora se le aprecia muy feliz, cuidadosa y tranquila esperando la llegada de su bebé.

El año pasado también cumplió otro de sus grandes sueños, contrajo nupcias por el civil con José Miguel Urrutia en una ceremonia sencilla con familiares y amigos en Texas, Estados Unidos.