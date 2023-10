Poesía y Romance, la combinación perfecta de Jorge Drexler que deleitó a la Gran Caracas

La noche del miércoles 27 de septiembre bajo una imponente luna el cantante y compositor uruguayo, Jorge Drexler, le regaló a Caracas un concierto cargado de poemas, amor y mucha relajación.

A las 8:00 pm hizo acto de presencia el reconocido artista con su popular tema "El Plan Maestro", que hizo vibrar a todos los presentes y sin dudarlo, se levantaron de sus puestos para brindar gritos y aplausos al hombre ganador de un Premio Óscar, un Premio Goya y trece Premios Grammy Latinos.

10 años tuvo que pasar para que el uruguayo volviera a pisar suelo venezolano y cantará con todo el corazón sus grandes éxitos como "Tinta y tiempo", "Bailar en la cueva, "Mi guitarra y vos", "La edad del cielo", "Asilo", entre otras que hicieron despertar gritos y algunas lágrimas de los venezolanos. "Estoy realmente feliz de estar en Venezuela, en 10 años no he venido pero, no he tenido nunca la sensación de que venezuela no este en mi. No importa en la ciudad del mundo en la que he tocado siempre estaba un venezolano llevando su amor", expreso muy emocionado y eufórico el cantante de 59 años.

El show fue un toma y dame entre el cantante y sus seguidores, quienes gritaban palabras de cariño, admiración y respeto a Drexler por años de impulsar un proceso creativo diferente. "Mis discos me han regalado un montón de alegría, me han llevado a viajar por todos lados y en conocer a un excelente compañero de batalla que me ha impulsado desde hace tiempo", expresó.

Igualmente, admitió que aunque ama tanto a Venezuela y siempre se le ve realizando homenaje al gran Simón Díaz, no conoce los paisajes natural del país. "Yo voy a Mérida pronto. Quiero conocer esa tierra tan fría y diferente de este país".

"¡Te amo Jorge!", ¡Eres increíble Jorge!", fueron algunos de los hagalos que tanto hombres como mujeres gritaban al artista en pleno show. A lo que el también médico muy emocionado respondía. "Gracias, yo también los quiero". Finalmente, destacó que no quiere dejar pasar tanto tiempo sin pisar Venezuela.