Lo que dijo Adela Noriega sobre el hijo que le han inventado y las especulaciones sobre su relación

La vida privada de la actriz Adela Noriega ha sido un misterio desde siempre, y todo se incrementó cuando desapareció del mundo del espectáculo en el año 2008 tras protagonizar la telenovela “Fuego en la sangre” junto a Eduardo Yáñez. A partir de ese momento, su paradero ha sido incierto y es muy poco lo que se sabe de la afamada actriz que triunfó entre los años 90 y 2000.

Por lo poco que se sabe de su vida, a su alrededor han girado cualquier tipo de rumores y más que todo sobre su situación sentimental y su familia, pues hace varios años se rumoraba que la actriz había tenido un hijo junto a su supuesta pareja, el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, teoría que hasta ella misma se encargó de desmentir.

Ese runrún volvió a tomar fuerza recientemente, cuando internautas aseguraron que el cantante mexicano Peso Pluma era su primogénito, haciendo tanto ruido que su amiga Carla Estrada se encargó de desmentir. “Primero pobre Peso Pluma, segundo a Adela déjenla en paz por favor, nada que ver, Adela no ha tenido hijos. Yo te lo puedo decir, en la época que estuvimos muy cerca no”, aseveró la productora de Televisa.

La opinión de Noriega sobre las habladurías en cuanto a su maternidad

En el año 1998, cuando ya el chisme acerca del supuesto hijo estaba latente, Noriega le concedió una entrevista a Cristina Saralegui para aclarar todo lo que decían. “Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari, nuestro expresidente de México y después, ya eran dos hijos. Entonces, me fui enterando que iba siendo madre. Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con nuestro expresidente”, dijo.

La dulce protagonista de “Amor real” admitió que lo que comentaban sobre su vida le dio mucha rabia al inicio, pero luego le causó risa. “Yo al expresidente Salinas de Gortari lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, por revistas, y por televisión no quedas embarazada”, agregó la actriz, quien además aclaró que el niño que señalaban como su hijo era su sobrino Alejandro.

En 2018, Reyna Noriega, hermana mayor de la actriz, desmintió los rumores sobre la supuesta maternidad de su hermana. "Ella está en Miami viviendo su vida privada, tranquila, soltera, esos fueron chismes. Ese niño que dicen que es hijo de Adela es mío, bueno ya es un adolescente", explicó para el Diario Basta! hace 5 años.