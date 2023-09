Donde hay reggaetón hay chisme: Revive algunos escándalos que marcaron pauta en la industria

El reggaetón ha sido un género que ganó terreno en el mundo musical, sus ritmos latinos que te invitan al “perreo” consiguieron la aceptación de un número importante de personas que hasta el sol de hoy defienden su postura ante este género. Y aunque esta mezcla de sonidos nacida entre Panamá y Puerto Rico, ha parido a grandes exponentes del género, las polémicas están a la orden del día.

Este género también contiene unas cuantas cicatrices, pues siempre ha estado acusado de tener letras misóginas y abusivas, además de todos los cuentos con narcotráfico, violencia doméstica y riñas entre los mismos reggaetoneros que han empañado un poco el éxito que ha tenido el reggaetón a escala mundial. Sin más preámbulos, en esta información te dejaremos algunos escándalos urbanos que quizás no recuerdes, y otros que hasta siguen frescos en nuestras memorias.

Prófugo de la justicia

El cantante puertorriqueño Alberto Stylee es muy poco conocido por su música, pero sí por sus delitos, y es que, en el 2012 le disparó al asistente de una fiesta que dos años más tarde murió a causa de las heridas que esto le dejó. A finales del 2012 fue liberado y años más tardes lo sentenciaron a 17 años de cárcel por intento de homicidio y porte ilegal de armas, por lo que el reggaetonero decidió fugarse a los Estados Unidos.

J Álvarez ¿A favor del narcotráfico?

El reggaetonero puertorriqueño fue duramente criticado cuando salió en la Feria de las Flores en Colombia con una camiseta de Pablo Escobar frente al alcalde de la ciudad en el año 2016. Como era de esperarse lo regañaron y él mismo se catalogó de ignorante, que no sabía el contexto y no quería ofender a nadie. Por supuesto, su versión no fue creída por nadie y le dieron hasta con el tobo por impulsar ese tipo de temas que son tan sensibles en la comunidad colombiana.

El reggaetonero narcotraficante

A comienzos de los 2000, artistas como Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Don Omar estaban surgiendo y forjando un camino en el reggaetón, así como lo estuvo haciendo el boricua Tempo, siendo prácticamente el fundado de las famosas ‘tiraeras’ o guerras musicales. Su carrera perdió validez cuando en el 2002 fue capturado junto a su productor, por ser distribuidor de marihuana, heroína, cocaína y crack. Aparte, estuvo acusado de porte ilegal de armas, lo que provocó una condena inicial de 24 años, pero en el 2011 al admitir su culpabilidad le rebajaron la pena a 11 años y finalmente en el 2013 pudo ver la calle nuevamente.

Un violento Don Omar

El intérprete de “Salió el sol” ha estado involucrado en múltiples disputas con sus colegas y hasta con sus detractores, pero, uno de los escándalos que sigue vivo en el historial del artista es cuando en el año 2014, su pareja Rebecca López lo denunció por haberla apuntado con un arma y maltratarla verbalmente. Esto generó que el boricua se fuera derechito para la cárcel por el cargo de violencia doméstica, y aunque no pagó su delito como debería, si se “bajó de la mula” con 600.000 dólares para salir bajo fianza.

Un triángulo amoroso

Si debemos hablar sobre una relación polémica esa fue la de Karol G y Anuel AA, quienes desde que anunciaron que eran novios tuvieron los ojos puestos en ellos, demostrando el amor que se tenían. Sin embargo, en el año 2021 sorprendieron a sus fanáticos al anunciar que su relación había terminado. Posteriormente, todo se volvió “un arroz con mango”, cuando el boricua reveló pocos mese después que tenía novia y meses más tarde se casó con ella. Para ese momento, Yailin ‘La Más Viral’ estaba siendo culpada de la ruptura de ambos artistas, quienes desde entonces han protagonizado una serie de bochornos y un sinfín de puntas a través de sus canciones.

El vendedor de Hot Dogs

El cantante puertorriqueño Residente arremetió en contra del colombiano J Balvin con una canción de más de siete minutos junto al productor Bizarrap, en la que recordó varias de sus polémicas del pasado, lo llamó racista y con falta de consciencia social. A su vez, comparó su música con "un hot dog" de la calle sin calidad. Todo esto a raíz de la canción que estrenó Balvin con Tokischa llamada “Perra”, en la que tenían a unas mujeres amarradas por el cuello como caninos.

La captura de Raphy Pina

El productor musical y esposo de Natti Natasha, reconocido por su trabajo con importantes artistas del género como Daddy Yankee, bajo el sello de su empresa Pina Records, fue declarado culpable por poseer armas, por lo que se encuentra recluido en una prisión de los Estados Unidos y está sentenciado a 41 meses de prisión. Y aunque en un principio existía la esperanza de que pudiera salir antes, el Tribunal Federal de San Juan Puerto Rico, determinó que tendrá que cumplir su condena completa.