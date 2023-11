¡Aterrador! Brooke Shields comparte que estuvo al borde de la muerte (+Detalles)

La reconocida actriz estadounidense Brooke Shields mantiene a sus seguidores en alerta y preocupación, luego de revelar de manera exclusiva a la revista Glamour que estuvo al borde de la muerte por tener una obsesión con tomar mucha agua las 24 horas del día.

Durante la conversación la actriz de la emblemática película “La Laguna Azul”, confesó que para mantenerse hidratada y activa tomaba agua de manera constante, lo que provoco un déficit en su organismo que casi acaba con su vida.

“Había bebido mucha agua. Inundé mi sistema y me ahogué. Y si no tienes suficiente sodio en la sangre, la orina o el cuerpo puede sufrir una convulsión. Bebí mucha agua porque me sentía deshidratada”, indicó a la revista.

El mal momento sucedió en septiembre cuando la Shields estaba en la ciudad de Nueva York preparándose para un espectáculo, se dirigió a cenar en el restaurante L’Artusi y mientras hablaba con un trabajador su cabeza estallo contra la pared y comenzó a botar espuma por la boca.

En este sentido, extendió su agradecimiento al actor Bradley Cooper, quien fue el encargado de auxiliarla, ya que estaba muy cerca del lujoso restaurante. “Pensé para mis adentros: así debe ser la muerte. Desperté y Bradley Cooper me dice Brooke, voy a ir al hospital contigo y coje mi mano”, indicó.

La también modelo 58 años expresó que se encuentra trabajando con especialistas su salud física para no volver a repetir el mal momento.