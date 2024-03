Así es el rollo: Ariagny Daboín, Bad Bunny, Nelson Arrieta y Peso Pluma

SIN PENA ni gloria, se llevará a cabo la noche final del Miss Mundo 2023, que tendrá lugar este 9 de marzo en el Centro de Convenciones Jio World de la ciudad de Bombay, en la India. Ya se ha dicho que la 71.ª edición del certamen de belleza no ha obtenido la resonancia de años anteriores, debido a los cambios de fecha que influyeron en que los medios le perdieran interés. Además de que el evento no se realiza desde 2021. Como quiera que sea, ya las cartas están sobre la mesa y será este sábado cuando la polaca Karolina Bielawska, por fin, corone a su sucesora y culmine su reinado de tres años (El más largo de la historia del concurso). Y como ocurre siempre en este tipo de competencia, el favoritismo se ha orientado hacia determinadas candidatas. Ellas son las representantes de Camerún, República Checa, Inglaterra, Tailandia, Turquía y Perú. La venezolana Ariagny Daboín no figura en los papeles y todo parece indicar que con ella sucederá lo mismo que con Isabella Rodríguez y Alejandra Conde en 2019 y 2021, respectivamente, cuya participación fue tan gris, que no pasaron del grupo de las 40 preseleccionadas.

MUY MAL cayó entre el gremio de los actores de Hollywood, la designación de Bad Bunny como uno de los presentadores de 96ª edición del Oscar. Muchos consideran que es un irrespeto para los verdaderos profesionales de la industria, ya que el reguetonero no tiene ninguna trayectoria histriónica para colocarlo al lado de figuras tan celebradas como Rita Moreno, Michael Keaton, Jennifer Lawrence, Dwayne Johnson, Octavia Spencer, Catherine O’Hara, Chris Hemsworeth y un largo etcétera de estrellas que participarán en la gala, que tendrá lugar este domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Si bien es verdad que “El conejo malo” goza de una aplastante popularidad en el campo de la música, también es cierto que en la industria cinematográfica es jun personaje completamente nulo, ya que no posee ningún aval como para codearse con actores y actrices que han brillado en la gran pantalla. Los productores del espectáculo, fallaron al incluirlo en el evento más importante del cine mundial. Así es el rollo.

EL MISTERIO sobre si Shakira tendría una nueva relación sentimental, aumenta cada vez que se acerca la fecha del lanzamiento de su nuevo disco titulado “Las mujeres ya no lloran”. Y es que según ha comentado a ciertos medios, ese día hará importantes anuncios que, al parecer, irán más allá de su actividad profesional. ¿Revelará la identidad de su nueva pareja en caso de tenerla? Se espera que el 22 de marzo día del estreno de la referida producción musical, la cantante barranquillera despeje cualquier duda al respecto. Sobre todo, la que se ha tejido en torno al tema “Nassau” en el cual da a entender que está enamorada de nuevo y que, con la presencia de un nuevo amor, Piqué pasó al olvido. “Las mujeres ya no lloran” está compuesto de 17 temas, de los cuales 9 ya han sido publicados y muchos de ellos recogen los duros momentos por los que ha atravesado la famosa artista, siendo su ruptura con el exfutbolista, la temática principal de algunas canciones.

OTRA POLEMICA envuelve a Peso Pluma, quien en las últimas se manas se ha visto involucrado en situaciones complicadas que poco favor hacen su imagen. Primero se supo lo de su infidelidad a Nicki Nicole razón por la cual terminaron su romance, después por cancelar de un momento a otro su participación en Viña del Mar y ahora se habla de su supuesto robo a una tienda en Los Ángeles. Por medio de la cuenta de Instagram de la influencer Chamoni se compartió un video en el que se observa al cantante mexicano, en compañía de uno de sus amigos, entrando a un dispensario de mariguana, de la cual salió sin pagar. Tras el engorroso momento, la tienda exhibió el recibo de pago con el texto “no pagado”, con el nombre real del cantante: Hassan Emilio Kabande. Por el momento Peso Pluma no ha hecho alguna declaración al respecto y es probable que no lo haga, ya que en los últimos escándalos en los que ha estado involucrado ha preferido guardar silencio y mantenerse al margen para no atizar la candela.

EL NUEVO -y segundo- álbum en vivo de Nelson Arrieta, titulado “Solo por ti”, ya está disponible en las distintas aplicaciones de música y el video completo dirigido por Jimmy Rivero, rueda en el canal YouTube del artista. La referida producción, dirigida por Jesús Barón, fue grabada en octubre de 2022 en el Teatro Teresa Carreño durante el concierto que realizó como parte de la gira “Solo Por ti” que lo llevó recorrer buena parte de Latinoamérica. El disco contiene los éxitos recientes del intérprete maracucho: “Besas tan bien”, “Solo por ti”, “Dime cómo hago”, “Sobran los momentos” y “Zonas Prohibidas”, así como los clásicos “Todo quedó” y “Regálame tu amor”, entre otros. "Solo Por Ti Tour" incluye también colaboraciones con invitados especiales como Rodrigo Mendoza, en un conmovedor tributo a La Dimensión Latina; Néstor Rivero, en el homenaje a Héctor Lavoe; Diego Rojas, quien inyectó su energía en su tributo a Guaco; y Juan Miguel, que interpretó temas de su autoría junto a Nelson Arrieta. Vale mencionar que, a mitad de año, el artista lanzará al mercado un nuevo trabajo musical y realizará una gira por Estados Unidos y otros países sudamericanos, incluyendo a Venezuela.