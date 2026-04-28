El primer mensaje de Marjorie de Sousa tras problemas de salud

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La actriz, modelo y exreina de belleza venezolana, Marjorie de Sousa, regresó a las redes sociales tras los problemas de salud que vivió la semana pasada, que la obligaron a salir de la exitosa obra “Perfume de Gardenia”.

Complicación de Marjorie

Fue el domingo 19 de abril que la artista de 46 años salió de la pieza teatral por presentar una gastroenteritis aguda infecciosa, que la llevó a estar recluida en un centro de salud de la Ciudad de México.

Su compañero en la pieza, el actor Julio Camejo, brindó detalles del delicado momento que pasó la criolla, destacando que se estaba desmayando en la función y estaba muy pálida.

Tras el incidente que despertó mensajes de preocupación en el público, Marjorie se pronunció en sus historias de Instagram, con una imagen de ella en el centro de salud y el corto mensaje: “Paso a paso”.

Nuevo mensaje

La rubia regresó a las redes sociales, específicamente a Instagram, en la que publicó un video desde el baño de su casa y escribiendo una reflexión de las mujeres que en ocasiones creen que en la vida se puede con todo.

Marjorie destacó que muchas veces las mujeres sonríen, aunque el alma les pese, dicen todo está bien, aunque por dentro estén en silencio y sintiéndose todo lo que durante el día no se permitieron.

“Nadie ve lo que pasa cuando llega a la casa, cuando se quita la máscara y cuando ya todo es silencio. Cuando ya se apagan las luces, cuando ya no soy la actriz, la mamá de Mati, la hija de Gloria, cuando puedo ser yo, cuando ya no tengo que disimular”, escribió.

La actriz no reveló si regresa a la pieza, en la que Maribel Guardia está como suplente en el papel de Gardenia Peralta.