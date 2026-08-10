Farándula

Diosa Canales y Marjorie de Sousa viven encuentro en México

La belleza y talento de las mujeres venezolanas se hizo sentir en el país azteca

Por

Elvis González
Lunes, 10 de agosto de 2026 a las 02:29 pm
Diosa Canales y Marjorie de Sousa viven encuentro en México
Diosa Canales y Marjorie de Sousa / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La cantante y vedette venezolana Diosa Canales compartió en redes sociales el encuentro que tuvo con su compatriota Marjorie de Sousa. Ambas posaron muy sonrientes en el escenario de la reconocida obra “Perfume de Gardenia”, producción en la que Marjorie lleva el rol protagónico.

NOTAS RELACIONADAS

Invitada especial en el teatro

Diosa se mostró muy feliz por disfrutar de la pieza protagonizada por la guapa venezolana, al lado de grandes figuras como Pablo Montero, Maribel Guardia, Laura León, Cristián de la fuente, entre otros. 

La intérprete de “Cuerpo y alma” fue invitada al musical por el productor Omar Suárez, tras haber realizado una presentación en el país azteca.

“Agradecida por la invitación. Excelente obra y gran puesta en escena. Se las recomiendo. Muy hermosa nuestra Marjorie”, escribió la vedette en su cuenta oficial de Instagram.

La artista capturó cada momento de la producción que es todo un éxito en México, en especial la salida de Marjorie, quien lleva varios meses con el personaje de Gardenia Peralta, en reemplazo de la actriz Aracely Arámbula.

Elogios en redes sociales

El público no dejó pasar el encuentro de las figuras, resaltando que ambas lucen fenomenal.

Mientras que otros aseguran que Diosa quedaría perfecta para trabajar en la pieza como cantante, bailarina o actriz.

“Quédate en México, siento que exista más oportunidad para ti Diosa allá”, es un comentario de un internauta para Canales.

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?