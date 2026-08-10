Diosa Canales y Marjorie de Sousa viven encuentro en México

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La cantante y vedette venezolana Diosa Canales compartió en redes sociales el encuentro que tuvo con su compatriota Marjorie de Sousa. Ambas posaron muy sonrientes en el escenario de la reconocida obra “Perfume de Gardenia”, producción en la que Marjorie lleva el rol protagónico.

Invitada especial en el teatro

Diosa se mostró muy feliz por disfrutar de la pieza protagonizada por la guapa venezolana, al lado de grandes figuras como Pablo Montero, Maribel Guardia, Laura León, Cristián de la fuente, entre otros.

La intérprete de “Cuerpo y alma” fue invitada al musical por el productor Omar Suárez, tras haber realizado una presentación en el país azteca.

“Agradecida por la invitación. Excelente obra y gran puesta en escena. Se las recomiendo. Muy hermosa nuestra Marjorie”, escribió la vedette en su cuenta oficial de Instagram.

La artista capturó cada momento de la producción que es todo un éxito en México, en especial la salida de Marjorie, quien lleva varios meses con el personaje de Gardenia Peralta, en reemplazo de la actriz Aracely Arámbula.

Elogios en redes sociales

El público no dejó pasar el encuentro de las figuras, resaltando que ambas lucen fenomenal.

Mientras que otros aseguran que Diosa quedaría perfecta para trabajar en la pieza como cantante, bailarina o actriz.

“Quédate en México, siento que exista más oportunidad para ti Diosa allá”, es un comentario de un internauta para Canales.