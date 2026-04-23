Marjorie de Sousa fue llevada al hospital de emergencia

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Un momento delicado de salud vivió la actriz, modelo y exreina de belleza venezolana Marjorie de Sousa, en la pieza teatral “Perfume de Gardenia”. Fue el domingo 19 de abril que ocurrió la situación, lo que impidió que la criolla siguiera en la función.

Marjorie hospitalizada en México

En una nota realizada por People en Español, informaron que la guapa rubia de 46 años presentó una gastroenteritis aguda infecciosa, que la llevó a descompensarse y ser trasladada de emergencia.

Informaron que la exparticipante del Miss Venezuela 1999, debe estar por el momento en total reposo en el hospital, para poder mejorar en su totalidad.

El actor Julio Camejo, brindó detalles del delicado momento que vivió la artista, destacando que se desmayó en la función y estaba muy pálida.

Tras darse a conocer el percance de salud, Marjorie recurrió a su perfil de Instagram para informar de la situación, mostrándose muy tranquila desde una camilla.

la artista escribió el mensaje “Paso a paso”, tranquilizando a sus seguidores quienes preguntaban por su estado de salud.

Continúa la pieza "Perfume de Gardenia"

La obra producida por Omar Suárez y realizada en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México, seguirá realizándose para el público.

La venezolana será reemplazada en el papel de Gardenia Peralta, por la actriz y exreina de belleza, Maribel Guardia.

De Sousa en la pieza baila, canta y actúa, demostrando su versatilidad en el arte.