Maribel Guardia cambia su testamento y sorprende con decisión sobre su nieto

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La famosa actriz Maribel Guardia sigue dando de qué hablar luego de revelar que, modificará su testamento y cambiará algunas decisiones que había tomado en el pasado relacionadas a su único nieto, José Julián.

Guardia, de 66 años, explicó que, tomó esta determinación luego de los recientes acontecimientos que le otorgaron la custodia del pequeño a Addis Tuñón, tía de Imelda, la madre de José Julián.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la costarricense confesó que ahora será más cuidadosa con el manejo de su patrimonio y que buscará proteger parte de sus bienes bajo nuevas condiciones.

¿Cómo dejará Maribel Guardia su testamento?

Aunque Maribel dejó claro que José Julián seguirá contemplado dentro de su testamento, también reconoció que la distribución de sus bienes cambiará.

La actriz aseguró que tomará “algunas previsiones” para evitar conflictos futuros y para garantizar que el menor pueda disponer del patrimonio cuando tenga la madurez suficiente.

De acuerdo con sus declaraciones, algunos bienes permanecerán a nombre del niño, pero solo podrán ser administrados cuando alcance determinada edad. Incluso mencionó que ciertos recursos podrían entregarse hasta que cumpla 30 años.

“Hay otra parte que consideraba dejarle, pero ahora ya no. Tengo algunas cosas ya a nombre del niño, que recibirá cuando tenga 30 años, cuando sea un adulto y pueda tomar sus propias decisiones”, apuntó.

La famosa también fue contundente al expresar que ya no planea dejarle “todos” sus bienes, aunque sí una parte importante de su patrimonio. La decisión ocurre en medio de las tensiones legales y familiares que han marcado la relación con Imelda Garza Tuñón.

El conflicto familiar que cambió todo

La historia detrás de este cambio no puede entenderse sin el complicado panorama familiar que ha rodeado a Maribel Guardia desde la muerte de Julián Figueroa en 2023.

El cantante, hijo de la actriz y de Joan Sebastian, falleció de manera inesperada a los 27 años, un golpe que transformó por completo la dinámica familiar.

Desde entonces, la relación entre Maribel e Imelda ha atravesado momentos de tensión. En recientes entrevistas, la actriz mostró su inconformidad con algunas decisiones relacionadas con la tutela y el entorno de José Julián.

Además, la actriz dejó entrever que desea evitar que terceros puedan intervenir en la administración de los bienes destinados al menor mientras todavía sea niño.