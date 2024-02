¡Contundente! Karol G responde a las críticas por su apasionado video con Young Miko

El pasado 14 de febrero, la cantante colombiana Karol G decidió romper con los estereotipos y el tabú que existe hoy en día en cuanto a las relaciones homosexuales, por lo que estrenó su nuevo tema llamado “Contigo” que coincidió con el Día de los Enamorados y también su cumpleaños número 33. Sin embargo, la relevancia del tema no está en su hermosa letra, sino en el inesperado video que tiene como protagonista a la puertorriqueña Young Miko.

En compañía de DJ Tiesto, con quien repite luego de lanzar “Provenza Remix” en el 2023, la paisa relata en su videoclip una relación lésbica con muchas ganas de amar, pero con miedo a expresarlo al mundo. “No puedo olvidarte y estas ganas me dan con ir a buscarte, todo es tan rico si tú estás, si estás aquí. No quiero vida si no es contigo, con-contigo, hey”, se escucha en la canción que ya se encuentra en los primeros puestos de las plataformas musicales.

No es para menos que contando aún con una sociedad un poco cerrada ante estos temas, “La Bichota” recibiera críticas por su nueva propuesta y por la presencia de Miko, con la que ya había tenido un episodio similar meses atrás. No obstante, no todo ha sido malo, pues la mayoría de sus fanáticos aplauden que se esté adaptando a todo tipo de realidad que la llevan a ser más cercana con su público.

Mediante una publicación en Instagram, Carolina Giraldo decidió enviar un mensaje sobre el nuevo audiovisual que para el momento de esta publicación ya cuenta con 11 millones de reproducciones en YouTube. “Este video es un abracito al Cora para todas esas personas que alguna vez sintieron miedo a amar”, escribió.

En el texto también aprovechó de agradecerle a la cantante de “Classy 101” por haber compartido escena con ella en este trabajo tan especial. Cabe destacar que, no es la primera vez que ambas reggaetoneras colaboran en un proyecto, ya en el mes de agosto para el lanzamiento de un pequeño álbum de Giraldo llamado “Bichota Season”, colaboraron en el tema “Dispo”, el cual sigue siendo el favorito de muchos.

Su primer acercamiento

Previo al inicio de su gira por los Estados Unidos en el 2023, la intérprete de “Amargura” se presentó en Puerto Rico, oportunidad perfecta para invitar a “Baby Miko” y cantar el reggaetón que tenía locos a todos. En ese momento, Karol G le bailó muy cerca a la artista que abiertamente ha declarado ser lesbiana, pero esta se puso muy nerviosa y prefirió alejarse.

Posteriormente se encontraron en Houston para hacer lo propio y que el lugar retumbara al ritmo de “Dispo”, este escenario fue la oportunidad de la boricua de vengarse de su gran amiga y colega. Por esta razón, la rubia tomó de la mano a la ganadora de un Grammy, le dio la vuelta y comenzó a 'perrearle' de manera muy sensual, baile que la ex de Anuel AA pudo mantener solo por unos momentos, pues los nervios no la dejaron continuar.

La cantante colombiana se cubrió la cara y no dejó de reír un tanto apenada por lo sucedido, además manifestó que se sentía nerviosa, aumentando el furor que ya traía su público. Finalmente, ‘La Miko’ le dio un fuerte abrazo en señal de agradecimiento y con eso sellaron un número espectacular que protagonizaron esa noche.