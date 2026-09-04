Carmen Julia Álvarez comparte desgarrador mensaje en memoria de Andreina Yépez

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado varios días desde la dura noticia de la muerte de la actriz venezolana Andreina Yépez a los 51 años, a causa de un cáncer. Su partida ha dejado un profundo vacío en familiares, amigos y compañeros del medio, como en la primera actriz Carmen Julia Álvarez.

Mensaje de despedida

A través de su perfil oficial de Instagram, Álvarez posteó un mensaje recordando cuando ambas hicieron una gran dupla en el teatro nacional, siendo para ella una de las mejores compañeras que ha tenido en las tablas.

“En la larga temporada de teatro, bastó para amarte y poder decir que no solo fuiste una de las mejores compañeras de trabajo que he tenido, sino que con ese don de gente te convertiste en mi amiga, mi cuidadora y pendiente de mí en todo”, destacó Carmen Julia.

La artista aseveró que jamás podrá olvidar los detalles, las largas horas que pasó en la casa de Andreina hablando de los sueños y los abrazos cargados de amor.

Asimismo, la madre de la actriz Daniela Alvarado comentó que lloró al enterarse de la dura noticia el pasado 25 de agosto.

“Cuando supe lo que pasó, lloré demasiado, pero qué bonito recordar tu voz y tus detalles para sonreír. Gracias, amiga inolvidable por siempre”, finalizó el escrito.

Reacción de la hija de Andreina Yépez

La publicación despertó la reacción de Andrekza, la hija de la fallecida artista, quien escribió: “Te quiero mucho, Carmen, siempre en nuestros corazones”.