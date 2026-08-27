Andreina Yépez y la sensual portada que protagonizó para Playboy y el Bloque Dearmas

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Durante varios años, el grupo Bloque Dearmas tuvo la franquicia en Venezuela de la reconocida revista para adultos Playboy, en la que diversas figuras estelares del país posaron con poca ropa.

Fue el caso de Dora Mazzone, Ivette Domínguez, Diosa Canales, Karina Salaya, Hilda Abrahamz, Alicia Machado, Flavia Gleske, Christina Dieckmann y Andreina Yépez.

La icónica portada de Andreina Yépez

El presidente ejecutivo del grupo, Daniel Dearmas, concedió una reciente entrevista para la emisora Onda La Superestación, en la que recordó cómo en el país se comercializaban múltiples revistas nacionales e internacionales, entre ellas, Playboy, creada por el fallecido Hugh Hefner en 1953.

El empresario comentó que fue una portada muy especial para Andreina, ya que la artista sintió muchos nervios antes de posar para un medio de contenido explícito.

Sin embargo, fue una sorpresa muy grande que el ejemplar tuvo un éxito rotundo en ventas por todo el país, siendo muy especial tanto para el Bloque Dearmas como para la recordada “Piernona”.

Asimismo, Dearmas resaltó que Diosa Canales y Alicia Machado son hasta el momento, las dos celebridades que han posado en más de una ocasión para la portada. En el caso de la Miss Universo, también lo hizo para la edición de Playboy México.

Buen dinero

La compensación económica para la famosa que posaba para la emblemática revista era bastante alto y jugoso, explicó el ejecutivo.

"Es un secreto, pero podían comprar un carro con el pago", reveló Daniel entre risas.

Andreina Yépez falleció el martes 25 de agosto en Miami, Estados Unidos, tras haber enfrentado una silenciosa batalla de cáncer, que le arrebató la vida a los 51 años.