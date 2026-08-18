Diosa Canales reitera su deseo de convertirse en presidenta de Venezuela

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En una reciente entrevista, la vedette, modelo y cantante venezolana Diosa Canales volvió hablar de su gran deseo de convertirse en presidenta del país en el futuro.

Sueño con la presidencia

Sin tapujos, la intérprete de “Cuerpo y alma” destacó que tiene una ideología bastante marcada y fuerte de lo que es bueno y malo para país, para los ciudadanos, las leyes y reglas que se deben implementar.

Canales señaló que una de sus principales prioridades sería garantizar la paz y trabajar siempre en beneficio de los venezolanos.

“Siempre se debe pensar en el prójimo.Vamos a estar en el país para servir, no para ser servidos. Quien represente a Venezuela debe tener carácter, principios y no dejarse manipular. Cuando yo hablo de ser presidenta de Venezuela es porque yo tengo una ideología muy marcada. El pueblo tiene que estar bien en construcciones, educación y hospitales", afirmó.

Aunque no tiene el año determinado para su postulación a la presidencia, aseveró que el tema es muy importante para ella, y espera que no sea tomado como burla por ser una un símbolo sexual muy popular en todo el país.

Éxito internacional

La vedette que lleva años radicada en Colombia, se encuentra triunfando y viajando a México, donde realiza presentaciones brindándole amor a su público.

Tras su exitosa participación en el reality “La Casa de Alofoke” sigue mostrando su talento en diversas plataformas.