Boris Izaguirre suelta la lengua y revela cuántas veces le ha pegado los "cachos" a su marido

Desde hace varios años el periodista y presentador, Boris Izaguirre, comparte una vida sentimental con su esposo, Rubén Nogueira, aunque ambos se han dejado ver derrochando amor por la playa, viajes, eventos y actividades, también ha existido situaciones de infidelidades. Así lo ha dejado ver el criollo esta semana durante una entrevista para el programa de humor “Martínez y Hermanos”.

Montada de "cuernos"

Izaguirre con su personalidad jocosa e irreverente participó en una dinámica del show sobre si había pillado alguna vez a su pareja siendo infiel, soltando la gran bomba que dejó a más de uno boquiabierto. “Dios me han pillado, me han pillado, yo he cometido infidelidades y muchísimo. Yo encuentro que la infidelidad esta sobrevalorada, porque la infidelidad siempre aporta algo”, indicó con risas el venezolano.

Sin embargo, lo impactante vino luego cuando reveló como estuvo con el exnovio de su pareja Rubén hace años. “Cuando comencé a salir con mi marido, él me presentó a un exnovio suyo y yo me follé al novio. Nosotros lo hemos hablado y le expliqué que estaba haciendo todo eso para conocer mejor los gustos de él”, explicó el experto en moda, haciendo soltar carcajadas en Dani Martínez y María Escote, presentes en la conversación.

Igualmente, afirmó que su esposo con quien contrajo nupcias el 7 de febrero del 2006 en Barcelona, España, con invitados como Miguel Bosé, Alejandro Sanz y Javier Sarda, ha sido un hombre serio y tranquilo, que le ha dado estabilidad a lo largo de los años.

Boris Mente abierta

El periodista se ha caracterizado por ser una persona con una mentalidad abierta para experimentar en el amor, así lo dejó ver en el 2019 cuando durante su participación en el programa “MasterChef Celebrity 4”, sostuvo momentos de besos con el actor Félix Gómez.

“Yo sí estoy abierto a una relación trimatrimonial Rubén-Boris y Félix. La primera comida que haga podría ser para agasajar a Félix cuando regrese de su viaje a la India, y espero que él también traiga esa idea”, manifestó en su momento.