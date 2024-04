¡Ay, papá! Yulimar Rojas con ganas de conquistar la corona de Miss Venezuela ¿Podrá?

La atleta venezolana Yulimar Rojas se ha convertido en tendencia este viernes 12 de abril, tras anunciar que no podrá competir en los próximos juegos Olímpicos de París por una lesión en el tendón de Aquiles en su pierna izquierda. Sin embargo, no todo está perdido, ya que la criolla comentó hace tiempo en una entrevista sus ganas de participar en el Miss Venezuela, como plataforma para desarrollarse en la industria del modelaje.

Cibernautas en las redes sociales se han dado la tarea de postear una entrevista que realizó Rojas hace dos años con la presentadora Maite Delgado, en la cual alegó sus ganas de estar en el certamen, para representar al país de manera internacional, al igual, que lo ha hecho en competencias deportivas por diversos lugares.

“Siempre he seguido el tema de Miss Venezuela, de moda, de las misses y siempre me apasionaba de verlas tan altas y delgadas. Pero me gustaba mucho más el deporte, era lo que seguía diariamente. Y bueno, quien quita participar en el Miss Venezuela, para llegar al Miss Mundo, me dicen que me quieren en el Miss Mundo, que lo puede ganar”, manifestó la criolla de 28 años.

Y es que, internautas y seguidores del concurso más importante del país, aseguran que el concurso dirigido por Julia Morley, quedaría como anillo al dado para la caraqueña, ya que el certamen tiene un fack track deportivo y su lema es belleza con propósito.

Con 1,97 metros de altura la morena a donde llega imponente un estilo diferente que la hace resaltar, en su cuenta de Instagram ha compartido fotos y videos luciendo trajes de baños, ropa deportiva y en ocasiones vestidos de galas que entallan a la perfección su delgada silueta.