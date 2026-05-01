Así va el team Venezuela rumbo a los concursos de belleza más importantes

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Venezuela ya tiene representantes para los concursos de belleza más importante del mundo. Cinco jóvenes que buscarán próximamente darle la gloria al país de ganar, en especial en Miss Supranacional, el cuál es el único Grand Slam que falta por la victoria.

Cuatro de las cinco misses son de la organización Miss Venezuela, y una guapa morena de la organización Miss Grand Venezuela, está dirigida por Jacqueline Aguilera.

Clara Vegas

La modelo y actriz de 23 años, es la encargada de representar el tricolor nacional en Miss Universo, en Puerto Rico.

Hija de la Miss Venezuela 1990 y con perfecto inglés, la joven buscará darle al país la octava corona.

En los últimos meses Clara se ha dejado ver en la intensa preparación para el certamen, con clases de oratoria, pasarela, baile, entrevistas, sesiones de fotos y labores sociales.

Mística Núñez

Será el 5 de septiembre que la estudiante de medicina gritará Venezuela en el Miss Mundo en Vietnam.

Tiene la responsabilidad de sacar al país de una larga sequía, que desde el año 2011 no logra clasificación destacada en la competencia dirigida por Julia Morley.

Mística también se prepara con mucha dedicación, en especial en inglés y el proyecto de Belleza con Propósito que llevará a la nación asiática.

Valeria Di Martino

Para Miss Internacional 2026 será una rubia de explosiva personalidad, la que represente al país en el Japón.

Desde su victoria en el 2025 la zuliana ha tenido una gran evolución en su imagen, en especial tras su operación de nariz.

Asistió a la embajada de Japón en Venezuela, luciendo radiante. Además, de aprender el idioma del país anfitrión, para brillar en la contienda que será el 25 de noviembre.

Silvia Maestre

La llanera será la primera en salir a competir en Polonia.

Ella tiene la responsabilidad más grande ya que Venezuela no ha ganado el Miss Supranacional, aunque, en ocasiones ha estado muy cerca.

La Miss Apure 2025 goza de gran favoritismo de missólogos internacionales, que la ven muy cerca de la corona.

Con sus intensos ojos verdes, cabello negro y gran estampa, buscará dejar a Venezuela en lo más alta en la final del 31 de Julio.

Lady Di Mosquera

Una morena de 24 años y estudiante de Comunicación Social, es la encargada de gritar Venezuela en la India, con la meta de ganar la segunda corona dorada.

Lady es una veterana en certámenes nacionales e internacionales, que la dejan en el radar como una fuerte competidora para el concurso Grand.

Posee un tonificado cuerpo, piel canela, pasarela arrolladora y bello rostro.