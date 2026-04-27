Miss Internacional enfrenta a la justicia por falsificación de documentos

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La modelo y Miss Internacional 2004, Yeimy Paola Vargas, está siendo imputada por las autoridades de Colombia por presuntas irregularidades en diplomas falsos, con el fin de acceder a cargos políticos en el Alcaldía de Cartagena.

Detalles de la acusación

De acuerdo con información recogida en diversos medios colombianos, la justicia detectó inconsistencias en unos documentos académicos que la exparticipante del Señorita Colombiana habría presentado, con el objetivo de vincularse con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

El ente acusador afirma que la morena que le dio la tercera corona del Miss Internacional a Colombia, habría utilizado los papeles para acreditarse un nivel de formación muy alto y acceder a mejores condiciones económicas durante el año 2025.

Según información de un artículo de Revista Semana, los títulos de Yeimy arrojaban que era una certificada en tecnóloga de actuación y teatro, según de haberlo cursado en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo en el municipio de Bucaramanga.

En este sentido, en la denuncia asegura que el diploma no coincide con los documentos auténticos, y que por esos papeles la morena de 42 años habría cobrado una suma de 55 millones de pesos de la gobernación.

Citación con la justicia colombiana

Las autoridades investigan que durante el proceso de aceptación de Yeimy estaría involucrados otros funcionarios, que no habrían revisado y omitido el proceso de verificación de todos los documentos que ella entregó.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia tiene programada una audiencia con Yeimy para el próximo jueves 30 de abril de 2026.