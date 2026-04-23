Anna Blanco brilla en Indonesia y se encuentra con la Miss Internacional 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Charm Internacional 2025 Anna Patricia Blanco se encuentra en Yakarta, Indonesia, para la final del icónico concurso Puteri Indonesia 2026.

Llegada a Indonesia

La criolla que brilla como reina Charm, arribó a la nación asiática con una comitiva para vivir momentos únicos y especiales en la final del certamen Puteri, el más importantes de ese país.

Anna se ha encontrado con otras reinas Grand Slam como Miss Internacional Catalina Duque, de Colombia y Miss Supranacional de Brasil, Eduarda Braum.

El trío de la belleza mundial se ha fotografiado muy elegante y demostrando la fuerza de la mujer latina en su máximo esplendor.

La venezolana se mostró con un atuendo clásico, elegante y fino en las actividades previas a la gala final, teniendo un conversatorio con las candidatas del Puteri Indonesia, y visitando lugares increíbles de ese país.

Blanco, salida de las filas del Miss Grand Venezuela, estará luciendo un kebaya en la final del concurso, tal y como lo han llevado otras venezolanas como Edymar Martínez, Dayana Mendoza, Mariem Velazco, Andrea Rubio, entre otras.

Venezuela y Colombia juntas

En un vídeo de Instagram, Anna y Catalina se mostraron muy unidas de estar juntas viviendo una bonita aventura en Indonesia.

Ambas son máximas exponentes de la belleza sudamericana, de países que aman y viven al máximo los concursos de belleza.

La final del certamen será el próximo 24 de abril de 2026 en el Plenary Hall del Jakarta International Convention Center.